[O trabalho está avançando] Extensão da linha 4 do metrô até Bagneux
Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, Michel Cadot, prefeito da região da Île-de-France e de Paris, Patrick Devedjian, presidente do Departamento de Hauts-de-Seine, e Catherine Guillouard, presidente e CEO da RATP, reuniram-se para marcar o fim dos trabalhos de engenharia civil na futura estação Bagneux. Este é um passo decisivo antes da comissionamento, prevista para meados de 2021.
A "maior parte do trabalho" é concluída em Bagneux
A extensão da linha 4 do metrô em Montrouge e Bagneux está em pleno andamento desde 2015. As chamadas obras de "engenharia civil" foram concluídas na estação Bagneux e praticamente concluídas na estação Verdun Sud. Elas consistem na construção da obra estrutural: o túnel, as paredes, as lajes de concreto que compõem o piso e os pisos das futuras estações. Após a conclusão desses trabalhos, podem começar os equipamentos e o desenvolvimento do túnel e das estações: instalação dos trilhos, instalação de sinalização, iluminação, pintura, etc. A maior parte das atividades acontecerá no subsolo e o incômodo para os moradores locais será menor.
O projeto em um olhar
Após uma primeira extensão de Porte d'Orléans até Mairie de Montrouge em 2013, a linha 4 continua avançando nos subúrbios internos de Paris, contribuindo para o desenvolvimento urbano de novos territórios. A extensão inclui 1,9 km de nova via para 2 novas estações. Ele permitirá uma viagem direta entre Bagneux e o centro de Paris em menos de 30 minutos. Quando for comissionada, quase 37.000 passageiros utilizarão a extensão todos os dias.
O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que confiou a gestão do projeto à RATP, a proprietária do projeto. Representa um investimento de 380 milhões de euros, financiado pela Região da Île-de-France (60%), pelo Estado (25%) e pelo departamento de Hauts-de-Seine (15%).
A renovação dos metrôs que operam na linha é financiada pela Île-de-France Mobilités (50%) e RATP (50%) por um valor total de 211 milhões de euros. A operação da linha é 100% financiada pela Île-de-France Mobilités.