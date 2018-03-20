[O trabalho está avançando] Extensão da linha 4 do metrô até Bagneux

O projeto em um olhar

Após uma primeira extensão de Porte d'Orléans até Mairie de Montrouge em 2013, a linha 4 continua avançando nos subúrbios internos de Paris, contribuindo para o desenvolvimento urbano de novos territórios. A extensão inclui 1,9 km de nova via para 2 novas estações. Ele permitirá uma viagem direta entre Bagneux e o centro de Paris em menos de 30 minutos. Quando for comissionada, quase 37.000 passageiros utilizarão a extensão todos os dias.

O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que confiou a gestão do projeto à RATP, a proprietária do projeto. Representa um investimento de 380 milhões de euros, financiado pela Região da Île-de-France (60%), pelo Estado (25%) e pelo departamento de Hauts-de-Seine (15%).

A renovação dos metrôs que operam na linha é financiada pela Île-de-France Mobilités (50%) e RATP (50%) por um valor total de 211 milhões de euros. A operação da linha é 100% financiada pela Île-de-France Mobilités.