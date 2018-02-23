[O trabalho está avançando] Extensão da RER E para o oeste
O canteiro de obras deste projeto estrutural para a região da Île-de-France está a todo vapor. Um olhar para trás sobre as muitas obras de desenvolvimento em andamento ao longo de toda a extensão da linha futura.
O "maior" do projeto está atualmente acontecendo em Nanterre e Courbevoie
Primeiramente, em Nanterre, duas pontes estão sendo construídas, além de um viaduto subterrâneo que servirá como ligação com a futura linha 15 do futuro metrô automático Grand Paris Express. Este local também será usado para abrigar o depósito dos trens em operação. O diretor do projeto faz uma atualização em vídeo:
Ao mesmo tempo, várias operações estão sendo realizadas em Courbevoie para preparar a chegada da máquina de perfuração de túneis responsável por escavar o túnel entre Nanterre e Haussmann – Saint-Lazare. Um poço de entrada de 38 metros está sendo atualmente escavado. Um sistema que permita a evacuação do material escavado por mar também está na agenda. Por fim, sob a CNIT, estão sendo realizadas obras para reconstruir as fundações do edifício, a fim de permitir a construção da nova estação RER E.
Grandes trabalhos de modernização estão em andamento na atual linha J
No lado de Yvelines, na linha J em operação, vários projetos estão em andamento; na entrada da estação Poissy, as equipes de projeto trabalham desde setembro de 2017 no alargamento da ponte ferroviária localizada na rue de la Gare, o que permitirá adicionar uma terceira via para trens e melhorar o fluxo do tráfego ferroviário.
Na estação Aubergenville-Elisabethville, estão sendo realizados trabalhos para alongar e elevar as plataformas. Também está planejado substituir os abrigos de passageiros atuais por equipamentos novos e mais confortáveis.
Finalmente, em Paris, um poço vem sendo escavado desde meados de dezembro de 2017. Isso permitirá que os trabalhadores acessem o túnel futuro. Para evitar a poluição sonora, um hangar acústico foi instalado em fevereiro.
O projeto em um olhar
O projeto para estender o RER E para o oeste inclui 14 estações, incluindo um trecho totalmente novo entre Saint-Lazare e Nanterre – La Folie (com a construção de 3 novas estações) e depois a retomada dos trilhos da linha J de Transilien entre Nanterre e Mantes-La-Jolie, que será totalmente modernizada para a ocasião. Três departamentos estão envolvidos: Paris, Hauts-de-Seine e Yvelines.
O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que confiou a gestão do projeto à SNCF Mobilités para a operação dos serviços de transporte e à SNCF Réseau para a infraestrutura de transporte da rede ferroviária nacional.
O financiamento é fornecido por 8 parceiros: Estado, Île-de-France Mobilités, Região Île-de-France, departamentos de Hauts-de-Seine e Yvelines, Paris, Société du Grand Paris e SNCF, com um valor de €3,80 bilhões para a infraestrutura e €1,8 bilhão para o material rodante. A operação da futura linha será financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.
Estão planejados 55 km de novas vias (47 dos quais foram renovados e reurbanizados). A extensão da RER E permitirá uma viagem de 40 minutos entre Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie. Quase 620.000 passageiros diários são esperados no início do serviço.