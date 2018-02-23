[O trabalho está avançando] Extensão da RER E para o oeste

O projeto em um olhar

O projeto para estender o RER E para o oeste inclui 14 estações, incluindo um trecho totalmente novo entre Saint-Lazare e Nanterre – La Folie (com a construção de 3 novas estações) e depois a retomada dos trilhos da linha J de Transilien entre Nanterre e Mantes-La-Jolie, que será totalmente modernizada para a ocasião. Três departamentos estão envolvidos: Paris, Hauts-de-Seine e Yvelines.

O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que confiou a gestão do projeto à SNCF Mobilités para a operação dos serviços de transporte e à SNCF Réseau para a infraestrutura de transporte da rede ferroviária nacional.

O financiamento é fornecido por 8 parceiros: Estado, Île-de-France Mobilités, Região Île-de-France, departamentos de Hauts-de-Seine e Yvelines, Paris, Société du Grand Paris e SNCF, com um valor de €3,80 bilhões para a infraestrutura e €1,8 bilhão para o material rodante. A operação da futura linha será financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.

Estão planejados 55 km de novas vias (47 dos quais foram renovados e reurbanizados). A extensão da RER E permitirá uma viagem de 40 minutos entre Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie. Quase 620.000 passageiros diários são esperados no início do serviço.