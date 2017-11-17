A experimentação de ônibus autônomos em Île-de-France continua em Vincennes
Uma avaliação inicial muito animadora na La Défense
No início do ano, ônibus autônomos atravessavam a ponte Charles-de-Gaulle entre a Gare d'Austerlitz e a Gare de Lyon. O resultado: mais de 30.000 passageiros atraídos por essa nova tecnologia em apenas dois meses. Um sucesso que levou a Île-de-France Mobilités a experimentar cada vez mais esse novo tipo de transporte.
Em 29 de junho de 2017, ônibus autônomos foram inaugurados na praça em frente à La Défense, para um período de testes de 6 meses, até 31 de dezembro de 2017. O local é ideal para experimentar os três veículos autônomos devido ao grande número de pedestres no local e às longas distâncias que podem separar os escritórios do transporte público. E, assim como no primeiro experimento no início de 2017, os resultados desses primeiros 4 meses são muito bons, com quase 35.000 passageiros embarcando nos ônibus e podendo ser transportados gratuitamente em 3 rotas diferentes.
Mas, ainda mais importante, a satisfação do cliente é total. 97% dos usuários ficaram muito satisfeitos com a viagem e 89% dos viajantes pretendem usá-la novamente. Esse feedback muito positivo até incentivou a Île-de-France Mobilités a continuar o experimento por mais 6 meses. Uma continuação dos testes que então fariam com que os ônibus espaciales operassem em total autonomia, ou seja, sem um agente de recepção, como era o caso até agora: uma primeira vez no mundo!"Funciona e agrada. Mesmo aqueles que não usam o ônibus espacial não se incomodam com suas travessias. Esse tipo de veículo pode responder à questão da primeira ou última milha", diz Stéphane Beaudet, vice-presidente da Île-de-France Mobilités e da região da Île-de-France.
Vincennes, o próximo passo para ônibus autônomos
Com tanto sucesso, não é surpreendente que a Île-de-France Mobilités queira ir além. A RATP, a Île-de-France Mobilités e a Cidade de Paris decidiram, portanto, experimentar novos ônibus autônomos no leste da capital, entre a estação de metrô Château de Vincennes (linha 1) e o Parc Floral (Bois de Vincennes). Dois veículos sem motorista, mas com um agente de recepção, circularão a partir de sexta-feira, 17 de novembro de 2017, por umperíodo de 6meses, de sexta a domingo.
Segundo Stéphane Beaudet, este é "um experimento que antecipa uma linha de ônibus real".
O desafio dos ônibus autônomos na Île-de-France
Esse tipo de veículo inovador é uma das principais prioridades de desenvolvimento da Île-de-France Mobilités e é considerado o futuro da mobilidade em uma região que abrange tanto áreas residenciais e de emprego densas quanto áreas mais rurais nos subúrbios externos. Ao enriquecer a lista de seus modos de transporte com ônibus autônomos, a Île-de-France Mobilités poderá adaptar sua oferta ao ambiente e oferecer soluções de mobilidade nas áreas onde a necessidade seja identificada. Esses veículos poderão assim resolver o problema da última milha, tornando possível ir onde outros veículos não conseguem passar.
Além disso, outros experimentos devem chegar nas próximas semanas com dois novos ônibus autônomos que devem ser instalados no local CEA Paris-Salay, enquanto alguns testes estão sendo considerados nos subúrbios externos, em campi universitários ou hospitais.