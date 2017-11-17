A experimentação de ônibus autônomos em Île-de-France continua em Vincennes

Uma avaliação inicial muito animadora na La Défense

No início do ano, ônibus autônomos atravessavam a ponte Charles-de-Gaulle entre a Gare d'Austerlitz e a Gare de Lyon. O resultado: mais de 30.000 passageiros atraídos por essa nova tecnologia em apenas dois meses. Um sucesso que levou a Île-de-France Mobilités a experimentar cada vez mais esse novo tipo de transporte.

Em 29 de junho de 2017, ônibus autônomos foram inaugurados na praça em frente à La Défense, para um período de testes de 6 meses, até 31 de dezembro de 2017. O local é ideal para experimentar os três veículos autônomos devido ao grande número de pedestres no local e às longas distâncias que podem separar os escritórios do transporte público. E, assim como no primeiro experimento no início de 2017, os resultados desses primeiros 4 meses são muito bons, com quase 35.000 passageiros embarcando nos ônibus e podendo ser transportados gratuitamente em 3 rotas diferentes.