Ligação entre Gare du Nord e Gare de l'Est: consulta até 31 de março de 2017

No entanto, a apenas 500 metros de distância, essas estações são mal conectadas entre si. A rede de espaços públicos que liga as duas estações agora é vista como relativamente inadequada: tráfego pesado de carros, uma grande diferença de nível entre as estações com escadas que dificultam a mobilidade reduzida, passageiros carregando bagagem, sinalização discreta, etc.

Para Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (antiga STIF): "A Gare du Nord é a primeira estação da Europa, uma das principais portas de entrada para nosso território. No contexto pós-Brexit, isso é crucial para nossa atratividade. Como um importante centro para o transporte diário dos moradores da Île-de-France, é crucial que a coerência com a Gare de l'Est seja aprofundada e que o conjunto se encaixe perfeitamente, com melhor legibilidade, na oferta de transporte público. »

Portanto, este projeto visa criar uma ligação fácil entre as estações, mas também criar um todo legível, um "centro" de transporte dentro de espaços públicos revalorizados.

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), o Estado, a Região da Île-de-France, a Cidade de Paris e a SNCF convidam usuários da estação, moradores locais, funcionários, associações e todos os interessados envolvidos para obter informações durante vários destaques.