Ligação entre Gare du Nord e Gare de l'Est: consulta até 31 de março de 2017
No entanto, a apenas 500 metros de distância, essas estações são mal conectadas entre si. A rede de espaços públicos que liga as duas estações agora é vista como relativamente inadequada: tráfego pesado de carros, uma grande diferença de nível entre as estações com escadas que dificultam a mobilidade reduzida, passageiros carregando bagagem, sinalização discreta, etc.
Para Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (antiga STIF): "A Gare du Nord é a primeira estação da Europa, uma das principais portas de entrada para nosso território. No contexto pós-Brexit, isso é crucial para nossa atratividade. Como um importante centro para o transporte diário dos moradores da Île-de-France, é crucial que a coerência com a Gare de l'Est seja aprofundada e que o conjunto se encaixe perfeitamente, com melhor legibilidade, na oferta de transporte público. »
Portanto, este projeto visa criar uma ligação fácil entre as estações, mas também criar um todo legível, um "centro" de transporte dentro de espaços públicos revalorizados.
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), o Estado, a Região da Île-de-France, a Cidade de Paris e a SNCF convidam usuários da estação, moradores locais, funcionários, associações e todos os interessados envolvidos para obter informações durante vários destaques.
Compromissos: 4 encontros em campo das 17h às 19h30.
- Túnel Château-Landon: terça-feira, 7 de março
- Rue d'Alsace: quinta-feira, 9 de março
- Gare de l'Est: terça-feira, 14 de março
- Gare du Nord: terça-feira, 21 de março
Uma reunião "o projeto enquanto caminhamos" com duas horas de visitas no sábado, 11 de março, das 9h30 às 12h.
Um workshop dedicado ao desenvolvimento da ligação para pedestres na terça-feira, 28 de março, das 19h às 21h, na Prefeitura do 10º arrondissement.
Outros meios de informação e expressão estão disponíveis para coletar a opinião de todos: um site www.nouvelle-liaison-gare-nord-est.fr com um formulário para envio de aviso e um folheto informativo com cartão T, distribuído nas caixas de correio próximas às duas estações e distribuído durante o
Figuras-chave
- 800.000 passageiros por dia nas duas estações, dos quais 600.000 fazem conexão
- 500 m entre as duas estações
- 4 linhas de metrô
- 6 linhas de trem e RER
- 17 linhas de ônibus