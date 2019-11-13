Cansado de comprar ingressos T+? Experimente o novo serviço Navigo Liberté + e viaje à la carte!

Infográfico: Navigo Liberté + Validar antes, pagar depois. Com o Navigo Liberté +, evite filas para motoristas autônomos e pague suas viagens por débito direto no mês seguinte.

  • Não precisa antecipar suas compras
  • Conexões incluídas
  • Pagamento pelas suas viagens é o seguinte
  • Passe Personalizado

O que é o Navigo Liberté +?

É um serviço que permite viajar livremente na rede (exceto RER/trens fora de Paris) sem precisar comprar sua passagem antecipadamente! Sem mais filas: você assina o serviço, viaja e pronto!

Você pode viajar pelo seguinte perímetro:

  • Linhas de metrô;
  • Os trechos em Paris (zona 1) das linhas RER/trem;
  • Linhas de ônibus sujeitas a um acordo com o Syndicat des Transports d'Île-de-France e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;
  • as linhas Orlybus e Roissybus;
  • As linhas de bonde e Tzen;
  • O funicular de Montmartre.

O Navigo Liberté + não permite viagens em:

  • Linha de bonde 11 Express;
  • Orlyval.

É para mim?

Se você mora ou trabalha na Île-de-France e às vezes viaja com bilhetes t+, então sim, o Navigo Liberté + é para você!

Quanto isso me custa?

Cada viagem custa €1,49* e você tem conexões gratuitas entre o RER ou trem em Paris/metrô e o ônibus/bonde (*excluindo OrlyBus/RoissyBus). Pensando em viajar mais? Você pode carregar um passe Navigo para todas as zonas (Dia, Semana e Mês) no mesmo passe a qualquer momento.

Como funciona?

Após assinar o serviço Navigo Liberté +, você viaja validando seu passe Navigo a cada passagem durante a viagem. Você pode acompanhar seu consumo na sua conta.

A cada mês, suas viagens são contabilizadas e você é cobrado no mês seguinte pelo valor total das suas viagens. Se você não viaja, não paga nada!

Por favor, note: o contrato pode ser cancelado a qualquer momento e gratuitamente.

Para + informações:

Vá ao navigo.fr/titres/liberte-plus ou entre em contato com agentes da RATP ou SNCF.