Cansado de comprar ingressos T+? Experimente o novo serviço Navigo Liberté + e viaje à la carte!
Infográfico: Navigo Liberté + Validar antes, pagar depois. Com o Navigo Liberté +, evite filas para motoristas autônomos e pague suas viagens por débito direto no mês seguinte.
- Não precisa antecipar suas compras
- Conexões incluídas
- Pagamento pelas suas viagens é o seguinte
- Passe Personalizado
O que é o Navigo Liberté +?
É um serviço que permite viajar livremente na rede (exceto RER/trens fora de Paris) sem precisar comprar sua passagem antecipadamente! Sem mais filas: você assina o serviço, viaja e pronto!
Você pode viajar pelo seguinte perímetro:
- Linhas de metrô;
- Os trechos em Paris (zona 1) das linhas RER/trem;
- Linhas de ônibus sujeitas a um acordo com o Syndicat des Transports d'Île-de-France e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável;
- as linhas Orlybus e Roissybus;
- As linhas de bonde e Tzen;
- O funicular de Montmartre.
O Navigo Liberté + não permite viagens em:
- Linha de bonde 11 Express;
- Orlyval.
É para mim?
Se você mora ou trabalha na Île-de-France e às vezes viaja com bilhetes t+, então sim, o Navigo Liberté + é para você!
Quanto isso me custa?
Cada viagem custa €1,49* e você tem conexões gratuitas entre o RER ou trem em Paris/metrô e o ônibus/bonde (*excluindo OrlyBus/RoissyBus). Pensando em viajar mais? Você pode carregar um passe Navigo para todas as zonas (Dia, Semana e Mês) no mesmo passe a qualquer momento.
Como funciona?
Após assinar o serviço Navigo Liberté +, você viaja validando seu passe Navigo a cada passagem durante a viagem. Você pode acompanhar seu consumo na sua conta.
A cada mês, suas viagens são contabilizadas e você é cobrado no mês seguinte pelo valor total das suas viagens. Se você não viaja, não paga nada!
Por favor, note: o contrato pode ser cancelado a qualquer momento e gratuitamente.
Para + informações:
Vá ao navigo.fr/titres/liberte-plus ou entre em contato com agentes da RATP ou SNCF.