Nossos lugares favoritos (e gratuitos) na natureza para se refrescar em Île-de-France
Em Paris (75)
Paris, como todas as grandes cidades, concentra ilhas de calor. Mas a cidade está se adaptando e os espaços de frescura estão se multiplicando. Enquanto aguardam a abertura dos locais de banho no Sena e no Bassin de la Villette, de 5 de julho a 31 de agosto, recomendamos que você vá se refrescar deitado na grama, sob uma árvore centenária, em um dos grandes parques da cidade – Parc Monceau, Parc Montsouris, Parc des Buttes Chaumont, Parc de Bercy ou até mesmo o muito bonito e pouco conhecido Parc du Butte du Chapeau Rouge, Bois de Boulogne ou Vincennes... A escolha é enorme!
Em Seine-et-Marne (77)
Neste departamento verde e azul, entre a floresta de Fontainebleau, Sena e Marne, há muitas opções para a frescura. Revelamos nossos melhores planos contra a onda de calor.
Entre a praia e a floresta em Bois-le-Roi
Na linha R, a ilha de lazer de Bois-le-Roi oferece uma praia gratuita, entre as margens do Sena e a floresta de Fontainebleau. Natação, gramados grandes, jogos infantis e uma caminhada na floresta, a poucos passos da estação de trem de Bois-le-Roi? Vamos nessa!
Linha R, estação Bois-le-Roi
Respire um ar fresco, com os pés no Loing
Todo verão, moradores e visitantes se reúnem para apreciar a magnífica paisagem de Moret-sur-Loing, uma encantadora cidade medieval, e suas margens gramadas que descem suavemente até as águas vivas do Loing. Tire os sapatos, aproveite a frescura da água. Uma alegria.
Linha R, estação Moret - Veneux-les-Sablons
Passeie pelo Canal de l'Ourcq
Pule para o P para Crouy-sur-Ourcq. Assim que você sai, o campo e esse belo castelo medieval que te recebe. Alguns metros abaixo, o Canal de l'Ourcq te espera para uma longa caminhada à beira da água, sob a folhagem das enormes árvores que o cercam.
Linha P, estação Crouy-sur-Ourcq
Nos Yvelines (78)
Lagos reais na linha N
Pegue a linha N até Perray-en-Yvelines, direção: Les Étangs de Hollande. Antigas reservatórias destinadas a abastecer as fontes do Palácio de Versalhes, essas lagoas são agora um local idílico para caminhadas (e natações), na borda da magnífica floresta de Rambouillet. E se quiser, caminhe pelos lagos – do lago Saint-Hubert até o Grand Étang de Hollande, onde fica o centro de lazer, com sua área de natação totalmente gratuita! Uma longa caminhada cheia de frescor e sombra.
Linha N, estação Perray-en-Yvelines
Um pouco de atmosfera de feriado em Conflans-Sainte-Honorine
Você já ouviu falar de Conflans-Sainte-Honorine? Localizada na confluência de dois rios, o Sena e o Oise, é a capital do transporte fluvial interior (transporte fluvial por barcaça). Os barqueiros têm uma capela (em uma barcaça!) e até um internato para seus filhos.
Conflans tem muito a oferecer ao visitante em busca de frescura: um castelo medieval, penhascos de giz e margens lindamente paisagísticas do Sena – grandes terraços, espreguiçadeiras à beira da água. Também serve de pretexto para uma bela caminhada sombreada ao longo da água, ao longo das históricas barcaças e barcos que estão atracados ali.
RER A, linhas L e J, estação Conflans-Fin d'Oise
Em Essonne (91)
Sonhos de frescor em Chamarande
No coração da Essonne, vá se refrescar no parque do Château de Chamarande. Parte de uma área natural excepcional – a floresta do Belvedere e o Vale do Juine, o Domaine oferece uma infinidade de paisagens para esquecer o calor por um tempo. Margens do Juine, floresta sombreada e jardins de lazer: 98 hectares para respirar sob a onda de calor.
RER C, estação Chamarande
Nos Hauts-de-Seine (92)
O Parc de l'île Saint-Germain
Imagine: você está caminhando em uma ilha tranquila, onde grandes gramados seguem pequenos jardins temáticos e íntimos. Aqui e ali, restaurantes e playgrounds pontuam a caminhada. Em geral: o Sena. Você está em uma bolha de calma e frescura, e ainda assim está nos Hauts-de-Seine, entre Issy-les-Moulineaux e Boulogne-Billancourt, a apenas uma viagem de metrô de distância.
Linha 12 do metrô, estação Mairie d'Issy, ou RERC, estação Issy-Val de Seine
Em Seine-Saint-Denis (93)
Jogos aquáticos no Parque Departamental Georges Valbon
O Parque Departamental Georges Valbon é o maior parque da região de Île-de-France classificado como Natura 2000, com seu lago e seus 400 hectares de prados e gramados. E no verão, ele joga a carta aquática ao máximo! Espreguiçadeiras de madeira voltadas para o lago, cachoeira, jatos de água, mas também barracas de refresco, grandes gramados e playgrounds: venha sentar no frescor durante o dia, é totalmente exótico, no coração de Seine-Saint-Denis.
Bonde T11, estação Stains - La Cerisaie, ou ônibus 249, estação Centre des Essences
No Val-de-Marne (94)
À sombra das guinguettes
O que seria o Val-de-Marne sem suas margens bucólicas do Marne, pontuadas por lendárias guinguettes? Quando quiser frescura, pegue o RER, em direção a Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont ou Saint-Maur des Fossés para uma passeggiata sombreada à beira da água.
Estações RER A, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont ou Saint-Maur des Fossés
No Val-d'Oise (95)
Romantismo e frescor em Auvers-sur-Oise
Sente-se na linha H, direção: as margens do Oise! Primeira parada: Auvers-sur-Oise. A cidade, famosa por ter recebido o brilhante pintor Vincent Van Gogh em suas últimas semanas, tem muito a oferecer aos viajantes em busca de frescura. Das margens do Oise (com uma guinguette fofa), aos caminhos da floresta, passando pelo parque do Château d'Auvers e pelas belas ruas floridas: mudança de cenário e sombra garantidos!
Você pode ir diretamente para Auvers de trem, por meio de uma troca em Valmondois. Ou adicione uma caminhada extra parando em Méry-sur-Oise. Em direção a Auvers, o caminho desce reto e, no caminho, você encontrará o castelo de Méry e seu parque magnífico (dê uma olhada ao redor).
Linha H - estação Auvers-sur-Oise ou estação Méry-sur-Oise
La Dolce Vita em L'Isle-Adam
Um pouco mais adiante na linha H, a encantadora cidade de L'Isle-Adam tem muito a oferecer aos moradores da cidade em busca de frescura! Localizada às margens do rio Oise, a pequena cidade abre cafés ao ar livre e gramados que descem suavemente até as águas frias do rio. Buscando mais frescura: pedales estão disponíveis para aluguel. E para um dia como na praia, a apropriadamente chamada Plage de l'Isle-Adam oferece sua atmosfera muito Belle Époque para quem sonha em nadar (a piscina é soberba) e em oziência. Cuidado, é pago (mas gratuito para crianças menores de 5 anos).
Linha H - estação L'Isle-Adam