Nossos lugares favoritos (e gratuitos) na natureza para se refrescar em Île-de-France

Entre a praia e a floresta em Bois-le-Roi

Na linha R, a ilha de lazer de Bois-le-Roi oferece uma praia gratuita, entre as margens do Sena e a floresta de Fontainebleau. Natação, gramados grandes, jogos infantis e uma caminhada na floresta, a poucos passos da estação de trem de Bois-le-Roi? Vamos nessa!

Linha R, estação Bois-le-Roi

Respire um ar fresco, com os pés no Loing

Todo verão, moradores e visitantes se reúnem para apreciar a magnífica paisagem de Moret-sur-Loing, uma encantadora cidade medieval, e suas margens gramadas que descem suavemente até as águas vivas do Loing. Tire os sapatos, aproveite a frescura da água. Uma alegria.

Linha R, estação Moret - Veneux-les-Sablons