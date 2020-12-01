Linha 6: O metrô com vista, completamente revisado e melhorado

Esse trabalho em grande escala garantirá melhor serviço para todos os passageiros.

A Linha 6 terá trens mais modernos, espaçosos e iluminados. Graças ao novo sistema de controle, a regularidade do tráfego será melhorada, especialmente nos horários de pico. Os deslocamentos diários serão mais suaves e agradáveis.

Os trens também se beneficiarão de outros avanços significativos, como proteção por vídeo, abertura automática de portas, um único trem ou anúncios automáticos de áudio. A Linha 6 também será mais eficiente em termos energéticos no futuro.

Clique na imagem para ver o folheto: