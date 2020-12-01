Linha 6: O metrô com vista, completamente revisado e melhorado
Aqui estão os pontos-chave da renovação dos trens na linha 6:
- Mais conforto para passageiros com trens mais novos e melhor equipados a partir de 2021
- Melhoria da qualidade do serviço e confiabilidade: modernização e renovação das plataformas, do sistema de controle e dos equipamentos usados para a manutenção dos trens
- A partir de 2021, trens mais novos e melhor equipados passarão a circular em uma das linhas históricas da capital, com suas vistas características. Para acomoda-los, os principais equipamentos e infraestrutura serão revisados: os cais, a sinalização, o sistema de controle e os equipamentos de manutenção.
Esse trabalho em grande escala garantirá melhor serviço para todos os passageiros.
A Linha 6 terá trens mais modernos, espaçosos e iluminados. Graças ao novo sistema de controle, a regularidade do tráfego será melhorada, especialmente nos horários de pico. Os deslocamentos diários serão mais suaves e agradáveis.
Os trens também se beneficiarão de outros avanços significativos, como proteção por vídeo, abertura automática de portas, um único trem ou anúncios automáticos de áudio. A Linha 6 também será mais eficiente em termos energéticos no futuro.
Clique na imagem para ver o folheto:
A modernização da linha 6 e a renovação do viaduto. O metrô com vista, completamente reformulado. RATP, Île-de-France Mobilités