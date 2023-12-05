RER C: o ramal Massy Palaiseau - Versailles Chantiers torna-se linha V

Linha V, o que isso muda?

A oeste da linha C do RER, o ramal Massy Palaiseau - Versailles Chantiers conecta Massy a Versalhes em sete estações (Versailles Chantiers, Petit Jouy les Loges, Jouy-en-Josas, Vauboyen, Bièvres, Igny e Massy Palaiseau).

As sete estações da linha não são mais atendidas pelos trens ferroviários RER C, mas sim por quatro trens de dois andares, dedicados exclusivamente à rota Massy Palaiseau-Versailles Chantiers, a nova linha V.

Uma solução que permite que a linha, muito popular entre os moradores de Île-de-France, não seja mais afetada pelos incidentes operacionais que afetam o restante do RER C.