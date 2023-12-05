RER C: o ramal Massy Palaiseau - Versailles Chantiers torna-se linha V
Para melhorar as condições de viagem e o tráfego entre as áreas de negócios e empregos de Massy e Versalhes, o trecho Massy Palaiseau - Versailles Chantiers da linha C do RER está se tornando independente e hoje se torna a linha V. Vamos explicar?
Linha V, o que isso muda?
A oeste da linha C do RER, o ramal Massy Palaiseau - Versailles Chantiers conecta Massy a Versalhes em sete estações (Versailles Chantiers, Petit Jouy les Loges, Jouy-en-Josas, Vauboyen, Bièvres, Igny e Massy Palaiseau).
As sete estações da linha não são mais atendidas pelos trens ferroviários RER C, mas sim por quatro trens de dois andares, dedicados exclusivamente à rota Massy Palaiseau-Versailles Chantiers, a nova linha V.
Uma solução que permite que a linha, muito popular entre os moradores de Île-de-France, não seja mais afetada pelos incidentes operacionais que afetam o restante do RER C.
Linha V, na prática
Na prática, nada muda, ou quase nada. Você ainda pode pegar seu trem nos mesmos trilhos (Trilho 1 em Massy e Trilho J em Versalhes) e validar com o mesmo bilhete.
O que está mudando são o desempenho e os serviços na linha, que são mais adaptados às necessidades dos passageiros:
- Uma viagem de 20 minutos entre Massy Palaiseau e Versailles Chantiers,
- 1 trem a cada 15 minutos durante o horário de pico, comparado a um a cada 30 minutos hoje (das 6h30 às 10h e das 16h30 às 22h15).
- 1 trem adicional à noite, em Versailles Chantiers, às 23h15,
- Primeiro trem às 5h15 para Versailles Chantiers e às 6h para Massy Palaiseau,
- Uma nova conexão com o bonde T12, que conecta Massy a Évry-Courcouronnes na via B na estação Massy Palaiseau,
- Bicicletas são aceitas no trem o dia todo
- Informações e fotos dos sítios culturais e de patrimônio do Vale do Bièvres (atravessado pelo ramal) serão instaladas nas sete estações e nos ônibus para convidar os viajantes a descobrirem os arredores.
A Linha V se juntará ao site e aplicativo da Île-de-France Mobilités a partir de 15 de dezembro de 2024, para dar tempo a todos os residentes da Île-de-France para aprender sobre a mudança de nome.
Novidades na linha RER C
A T12 atende 4 estações RER C
O bonde T12 passa por quatro estações (Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy e Petit-Vaux) que anteriormente eram atendidas apenas pela RER C. O objetivo? Aliviar o congestionamento na linha e economizar tempo aos passageiros com uma viagem mais rápida e confortável.
O novo metrô 15 sul passa por Les Ardoines
No final de 2025, o novo metrô 15 sul atenderá a estação Ardoines em seu trajeto entre Pont de Sèvres e Noisy - Champ, oferecendo novas rotas potenciais para os moradores de Île-de-France.
Um serviço reforçado para o Vale de Orge
O serviço para o vale do Orge será reforçado graças à introdução futura de trens adicionais.