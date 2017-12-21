As linhas de ônibus 115 e 126 agora são elétricas.

Veículos 100% limpos em áreas densas até 2025 e 2029 em toda a frota da Île-de-France, representando 9.500 ônibus e ônibus, esse é o objetivo da Île-de-France Mobilités. O desenvolvimento e a implementação gradual de ônibus elétricos e de biogás são, portanto, essenciais para a conclusão bem-sucedida deste projeto.

Após os 23 ônibus da linha 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), agora é a vez da linha 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) e seus 115.000 passageiros descobrirem esses novos ônibus elétricos projetados por Bolloré e usando as novas cores da Île-de-France Mobilités. 10 ônibus elétricos circularão nesta linha.