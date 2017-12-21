As linhas de ônibus 115 e 126 agora são elétricas.
Veículos 100% limpos em áreas densas até 2025 e 2029 em toda a frota da Île-de-France, representando 9.500 ônibus e ônibus, esse é o objetivo da Île-de-France Mobilités. O desenvolvimento e a implementação gradual de ônibus elétricos e de biogás são, portanto, essenciais para a conclusão bem-sucedida deste projeto.
Após os 23 ônibus da linha 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), agora é a vez da linha 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) e seus 115.000 passageiros descobrirem esses novos ônibus elétricos projetados por Bolloré e usando as novas cores da Île-de-France Mobilités. 10 ônibus elétricos circularão nesta linha.
A linha 126 (Parc de St-Cloud / Porte d'Orléans) também é afetada por esse transporte limpo e silencioso, com a chegada de 10 novos ônibus a partir do primeiro trimestre de 2018.
Essa nova tecnologia vai melhorar o conforto dos passageiros. Menos barulhentos, eles também são equipados com um novo tipo de aquecimento, funcionando com energia elétrica.
Outras linhas já foram designadas para acomodar esses veículos limpos:
- A Linha 1 da rede R'Bus em Argenteuil, já equipada com 4 ônibus elétricos (Ebusco) e que deve receber 4 novos ônibus ao longo de 2018
- Linha 23 da rede de Versalhes, que será equipada com o ônibus APTIS do Grupo Alstom
- Linha 72 circulando em Paris (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville), que se beneficiará de 5 Bluebuses a partir de 2018