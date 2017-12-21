As linhas de ônibus 115 e 126 estão indo com eletricidade!

Para alcançar esses objetivos ambiciosos, a Île-de-France Mobilités e a RATP continuam a implantar ônibus elétricos e de biogás, tornando a Região da Île-de-France uma referência mundial em transporte público rodoviário de muito baixo carbono.

Após equipar totalmente os 23 veículos da linha 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt) com propulsão elétrica, agora é a vez dos 15.000 passageiros diários da linha 115 descobrirem esses ônibus limpos e silenciosos, projetados pelo Grupo Bolloré e nas novas cores da Île-de-France Mobilités.

10 novos ônibus elétricos circularão nesta linha, que atende parte de Seine-Saint Denis entre Porte des Lilas e Château de Vincennes. Esses ônibus, na vanguarda da inovação em propulsão elétrica, podem ser recarregados no terminal com uma tomada elétrica padronizada.

Outros 10 também entrarão em operação na linha 126 (Parc de St Cloud / Porte d'Orléans) no primeiro trimestre de 2018. Esses ônibus elétricos na linha 126 serão equipados com um sistema de carregamento parcial no terminal por meio de um pantógrafo invertido (um dispositivo articulado que desce de um mastro para abastecer o ônibus na altura do teto).

Essas novas tecnologias proporcionam aos ônibus elétricos maior autonomia. O carregamento das baterias no final da linha é, portanto, adicional ao carregamento noturno ao estacionar no depósito.

Para a Île-de-France Mobilités e a RATP, o objetivo continua sendo testar diferentes tecnologias em grande escala para fazer as escolhas mais adequadas, econômicas e ecológicas de veículos de acordo com a tipologia de cada linha. Isso permitirá dominar todas as tecnologias (carregamento lento em depósitos de ônibus, carregamento parcial no terminal por soquete ou pantógrafo, etc.) ao ter assim uma gama completa de possibilidades.

Para o conforto dos passageiros, esses ônibus são equipados com um novo tipo de aquecimento que funciona com a energia elétrica do veículo, enquanto até então o aquecimento dos ônibus elétricos era térmico e funcionava com um combustível sintético derivado do gás natural, GTL.

Três novas linhas em breve receberão veículos elétricos:

A Linha 1 da rede R'Bus em Argenteuil já está equipada com 4 ônibus elétricos (Ebusco) e está prevista para receber 4 novos ônibus ao longo de 2018

A Linha 23 da rede de Versalhes será equipada com o ônibus APTIS do grupo Alstom

A Linha 72 em Paris (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville) se beneficiará de 5 Bluebuses a partir de 2018.

No início de 2018, serão lançadas licitações pela RATP, a pedido da Île-de-France Mobilités, para uma ampliação da implantação de ônibus elétricos e de biogás nas linhas operadas pela RATP.

