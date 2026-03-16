A partir de segunda-feira, 16 de março de 2026, as linhas que atendem ao planalto de Saclay foram modificadas.
O trabalho em andamento no setor exige mudanças nas rotas e pontos de parada atendidos.
Cristo de Saclay
O desenvolvimento do polo multimodal de intercâmbio Christ de Saclay começou sob a gestão do projeto da Comunidade Urbana Paris-Saclay.
Eles pretendem construir o novo terminal rodoviário com 19 vagas que acolherá as linhas de ônibus que terminam ou passam por Christ de Saclay, a futura estação da linha 18 do metrô.
Haverá também 150 vagas para bicicletas, uma grande área verde e uma área de deslocação.
Durante esse trabalho, as paradas das linhas 4606, 4609 e 4610 serão deslocadas.
Os terminais das linhas 4606, 4609 e 4610 em Christ de Saclay deixarão passageiros na entrada da atual rodoviária.
A retomada será realizada na nova estrada linear da RD306, no lado oeste.
A linha 4609, na direção de Jouy-en-Josas e Campus HEC, servirá uma nova parada na RD306, no lado leste.
A localização das paradas está especificada no mapa abaixo e deve ser válida até o verão.
Entroncamento Paris-Saclay University - Corbeville
Localizado no entroncamento entre Saclay e Orsay, o entroncamento de Corbeville nº 9 é um elo essencial na rede rodoviária do Planalto de Saclay.
Atualmente limitada a 2×1 trilhos, ela não atende mais às crescentes necessidades de um território em rápida expansão, especialmente com a chegada da futura linha 18. O desenvolvimento futuro, realizado pelo Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS), oferecerá duas faixas e duas novas estruturas de engenharia, promovendo um tráfego mais fluido.
As obras, que começaram no final de 2025, durarão até o início de 2028 e têm um forte impacto no tráfego da região. Já a N118 foi limitada a 70 km/h, a faixa lenta na direção de Paris foi removida, além de o entroncamento do lado da Polytechnique foi modificado em sua geometria (remoção da rotatória).
Esses diversos ajustes têm repercussões nas linhas de ônibus.
Em 16 de março de 2026, o que está mudando:
- abertura de um novo trecho da rue de Versailles, que se torna o principal acesso ao planalto
- tráfego modificado na área e acesso mais restrito entre Moulon e Corbeville
Como resultado, as rotas e pontos de parada das linhas 4606, 4607, 4609, 4659, 9105 e 9108 foram modificados.
A posição das paradas está especificada no mapa abaixo.
As linhas 4606 e 9105 atenderão novas paradas localizadas no local dedicado, do lado da N118.
As linhas 4609 e 4659 continuam a atender as plataformas localizadas em frente à estação de metrô 18.
A linha 4607 teve seu terminal modificado devido à remoção da rotatória de Corbeville.
A Linha 9108 mantém suas plataformas habituais por enquanto.
Pedimos desculpas antecipadamente pelo incômodo causado e pelos possíveis atrasos nas linhas, dadas as mudanças no tráfego.