Entroncamento Paris-Saclay University - Corbeville

Localizado no entroncamento entre Saclay e Orsay, o entroncamento de Corbeville nº 9 é um elo essencial na rede rodoviária do Planalto de Saclay.

Atualmente limitada a 2×1 trilhos, ela não atende mais às crescentes necessidades de um território em rápida expansão, especialmente com a chegada da futura linha 18. O desenvolvimento futuro, realizado pelo Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS), oferecerá duas faixas e duas novas estruturas de engenharia, promovendo um tráfego mais fluido.

As obras, que começaram no final de 2025, durarão até o início de 2028 e têm um forte impacto no tráfego da região. Já a N118 foi limitada a 70 km/h, a faixa lenta na direção de Paris foi removida, além de o entroncamento do lado da Polytechnique foi modificado em sua geometria (remoção da rotatória).

Esses diversos ajustes têm repercussões nas linhas de ônibus.