14ª edição do ônibus de Natal

O ônibus de Natal voltou para sua rede

ação voluntária em parceria com Emmaus Les Ulis

Sua rede de ônibus na região de Paris Saclay está se unindo à Emmaus Les Ulis para a 14ª edição.

Uma coleção de brinquedos está sendo organizada de 18 a 29 de novembro de 2023 em vários municípios.

Encontre o programa desta operação abaixo;

Sábado, 18 de novembro:

- Place de la Liberté em Les Ulis, das 10h às 13h.

- Gymanase Saint-Exupéry em Villebon sur Yvette, das 15h30 às 18h

Segunda-feira, 20 de novembro:

- Place de l'Union Européenne em Massy, das 15h às 18h30

Terça-feira, 21 de novembro:

- A escola Bourg em Saclay, das 16h30 às 18h

Quarta-feira, 22 de novembro:

- Praça do Mercado - Chevry em Gif sur-Yvette das 10h30 às 13h

- Conservatório Erik Satie em Villebon sur Yvette, das 17h às 19h

Quinta-feira, 23 de novembro:

- A Escola 4 Corners em Bures sur Yvette, das 11h às 13h30.

- A praça do mercado - Vallée em Gif sur Yvette, das 17h30 às 19h

Sexta-feira, 24 de novembro:

- Place de la mairie em Epinay sur Orge das 10h30 às 12h30

- Em frente à prefeitura de Orsay, das 16h às 19h.

Sábado, 25 de novembro:

- A casa grande - parque em Bures sur Yvette das 10h às 13h

- Place de la Victoire em Palaiseau, das 16h às 19h

Terça-feira, 28 de novembro:

- Place de la mairie em Saint-Aubin das 16h15 às 18h30

Quarta-feira, 29 de novembro:

- Place Bretten em Longjumeau das 10h30 às 13h.

- Em frente ao grupo escolar em Villiers le Bâcle, das 16h às 18h30.

