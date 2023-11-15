ação voluntária em parceria com Emmaus Les Ulis
Sua rede de ônibus na região de Paris Saclay está se unindo à Emmaus Les Ulis para a 14ª edição.
Uma coleção de brinquedos está sendo organizada de 18 a 29 de novembro de 2023 em vários municípios.
Encontre o programa desta operação abaixo;
Sábado, 18 de novembro:
- Place de la Liberté em Les Ulis, das 10h às 13h.
- Gymanase Saint-Exupéry em Villebon sur Yvette, das 15h30 às 18h
Segunda-feira, 20 de novembro:
- Place de l'Union Européenne em Massy, das 15h às 18h30
Terça-feira, 21 de novembro:
- A escola Bourg em Saclay, das 16h30 às 18h
Quarta-feira, 22 de novembro:
- Praça do Mercado - Chevry em Gif sur-Yvette das 10h30 às 13h
- Conservatório Erik Satie em Villebon sur Yvette, das 17h às 19h
Quinta-feira, 23 de novembro:
- A Escola 4 Corners em Bures sur Yvette, das 11h às 13h30.
- A praça do mercado - Vallée em Gif sur Yvette, das 17h30 às 19h
Sexta-feira, 24 de novembro:
- Place de la mairie em Epinay sur Orge das 10h30 às 12h30
- Em frente à prefeitura de Orsay, das 16h às 19h.
Sábado, 25 de novembro:
- A casa grande - parque em Bures sur Yvette das 10h às 13h
- Place de la Victoire em Palaiseau, das 16h às 19h
Terça-feira, 28 de novembro:
- Place de la mairie em Saint-Aubin das 16h15 às 18h30
Quarta-feira, 29 de novembro:
- Place Bretten em Longjumeau das 10h30 às 13h.
- Em frente ao grupo escolar em Villiers le Bâcle, das 16h às 18h30.
Todas as datas do ônibus de Natal