Complementar às linhas regulares de ônibus : após reservar sua viagem, um veículo te pega em uma parada próxima e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha. Você pode então fazer a jornada na direção oposta. O serviço opera das 9h às 17h, de segunda a sábado, excluindo feriados públicos

Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:

No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"

Na plataforma regional dedicada à DRT (tad.idfmobilites.fr)

Por telefone, via centro regional T&D da Île-de-France Mobilités de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no dia 09.70.80.96.63.

Graças aos novos preços em vigor, o TàD está aberto a todos : para usá-lo, seu bilhete regional de transporte é suficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket, etc.)

Por fim, o serviço se estende a 38 municípios.

É possível reservar com um mês de antecedência e até uma hora antes da partida.

Você encontrará todas as informações sobre esse serviço no documento abaixo.

Até breve em nossos veículos Mantois T&D!