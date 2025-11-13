Notícias semelhantes

Novidade para viajantes noturnos!

Para melhorar o serviço à região e facilitar as viagens entre Arpajon e Paris Châtelet, a linha N123 agora atende três novas paradas :

📍O Jubileu (Linas)

📍Pont des Belles Dames (Montlhéry)

📍Route de Massy – Les Champarts (Chilly-Mazarin)

A linha N123 opera durante toda a semana, das 23h40 às 4h20, com uma partida a cada hora em ambos os sentidos.

Por que essas novas paradas?

Esse desenvolvimento responde ao desejo de melhorar o conforto dos usuários, oferecendo melhor serviço às áreas residenciais e de emprego.

A linha N123 se torna mais conveniente para suas viagens noturnas, seja para o trabalho ou para voltar das noites.