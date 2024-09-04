Notícias semelhantes

3ª edição do Ônibus de Natal

Seus ônibus e bondes na região de Bièvre estão se unindo à loja Auchan, à cidade de Le Plessis-Robinson, à Île-de-France Mobilités e ao Grupo RATP para organizar sua terceira coleção de brinquedos!

Este ano, seus ônibus e bondes na região de Bièvre lançam a terceira operação "Ônibus de Natal" de 6 a 11 de dezembro, nas cidades de Antony e Le Plessis-Robinson. Será uma questão de colecionar novos brinquedos ou brinquedos em muito bom estado, que serão então entregues aos Restos de Coeur a partir de 12 de dezembro.

Encontre o ônibus de Natal especialmente decorado para a ocasião:

  • 6, 7, 9 e 10 de dezembro, das 10h às 16h, no Supermercado Auchan Antony – Pascal , localizado na 134 Rue Pascal em Antony
  • 11 de dezembro, das 14h às 17h, no Mercado de Natal Plessis-Robinson, na laje do mercado Plessis-Robinson

Juntos, vamos colecionar brinquedos novos ou brinquedos em ótimo estado (sem bichos de pelúcia) para crianças!

 

Estamos contando com você!

 

