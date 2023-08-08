Mapa das linhas das escolas em Villebon Sur Yvette
As rotas e paradas das suas linhas S1 – S2 – S3 – S4 estão evoluindo, veja abaixo as mudanças a serem observadas;
- As paradas "MJC Boby Lapointe" e "Les Foulons" serão atendidas pelas linhas S1 e S2
- A parada "Ecoles La Roche" será atendida pelas linhas S1, S2 e S3 (conexão também com a linha 19)
- A parada "Rue du Viaduc" não será mais atendida pela linha S1, mas sim pela linha S2 (também conectando com a linha 19)
- A parada "Henri Dunant" não será mais atendida pelas linhas S1 e S3, mas sim pela linha S2
- A parada "Gare de Palaiseau Villebon" será atendida pela linha S2 (no mesmo local da linha 14)
- O Jules Verne College não será mais atendido pelas linhas S1 e S2, os alunos do ensino fundamental terão que consultar a parada "MJC Boby Lapointe"
- A parada "Moulin de la Planche" é cancelada
Convidamos você a consultar o folheto de horários clicando no botão abaixo
Não se preocupe, seu horário não mudou em relação ao ano passado :)