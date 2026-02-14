A bordo dos nossos ônibus, encontros bonitos nunca estão longe

Todos os dias, nossas linhas transportam mais do que apenas passageiros: elas trazem histórias.

Olhares conhecedores, cumprimentos trocados mecanicamente, discussões que surgem em torno do clima caprichoso ou de uma jornada compartilhada. No movimento da vida cotidiana, nossos ônibus às vezes se tornam palco de pequenos parênteses humanos – aqueles que aquecem o dia.

Neste Dia dos Namorados, queríamos celebrar exatamente isso: os encontros que nascem ao longo do caminho.

Não apenas as de amantes – mesmo que alguns casais tenham começado sua história a bordo – mas também aquelas de amizades inesperadas, companheiros de assento leais, conversas espontâneas que transformam uma jornada banal em um momento agradável.

Porque é disso que se trata o ônibus: um lugar onde rostos familiares se encontram, onde você compartilha um trecho da estrada, onde se sente um pouco menos sozinho. E se às vezes encontros deixam uma impressão duradoura, outros se contentam em deixar um sorriso, uma atenção, um momento de gentileza.

Então hoje, seja você que vai conhecer alguém que já ama... Ou deixe a magia do acaso agir, obrigado por dar vida às nossas falas todos os dias com sua presença.

Vai saber? Talvez o encontro mais bonito seja simplesmente na próxima parada.