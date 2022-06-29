A linha Express 02 está mudando seu trajeto e agora oferece novos serviços como: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (conexão RER E), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny e Brie-Comte-Robert.

Esta linha operará 7 dias por semana e durante todo o ano.

Como resultado dessas mudanças, os municípios de Marles-en-Brie e Fontenay-Trésigny não serão mais atendidos: