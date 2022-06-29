Uma nova rota para sua linha expressa 02

A partir de 1º de agosto de 2022, a linha Express 02 está mudando sua rota para melhor atender às suas necessidades e agora oferece novos serviços!

A linha Express 02 está mudando seu trajeto e agora oferece novos serviços como: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (conexão RER E), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny e Brie-Comte-Robert.

Esta linha operará 7 dias por semana e durante todo o ano.

Como resultado dessas mudanças, os municípios de Marles-en-Brie e Fontenay-Trésigny não serão mais atendidos:

  • Os habitantes de Fontenay-Trésigny poderão usar a linha expressa 01 em direção a Melun.
    A oferta desta linha é completa durante todo o dia, com frequências que variam de 15 minutos durante o horário de pico até 1 hora fora do pico.
  • Os habitantes de Marles-en-Brie poderão se unir à linha expressa 01 graças às linhas 10 e 21 da rede Sol'R. Também é possível chegar à linha expressa 02 pela estação Tournan.
Mapa da linha expressa 02

