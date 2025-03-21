A partir de 1º de abril de 2025, você pode levar a T10 com sua moto, desde que cumpra certas regras:

• O embarque é feito apenas pelas portas autorizadas e no nível dos espaços marcados,

• Bicicletas são permitidas apenas fora dos horários de pico:

Segunda a sexta-feira : das 5h30 às 6h30, das 9h00 às 16h30 e das 19h00 até o fim do culto

Sábados e domingos : o dia todo

• Por razões de segurança, as bicicletas não devem impedir o movimento de outros passageiros a bordo do trem

• Pessoas com mobilidade reduzida continuam tendo prioridade nesses espaços compartilhados.