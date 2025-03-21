A partir de 1º de abril, a T10 se adapta às necessidades dos ciclistas

Publicado em

Leitura 1 min

Para melhor atender às necessidades de mobilidade dos moradores da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités decidiu aceitar bicicletas na linha T10, em regime experimental de bilhete e por um período de 1 ano.

A partir de 1º de abril de 2025, você pode levar a T10 com sua moto, desde que cumpra certas regras:

• O embarque é feito apenas pelas portas autorizadas e no nível dos espaços marcados,

• Bicicletas são permitidas apenas fora dos horários de pico:

Segunda a sexta-feira : das 5h30 às 6h30, das 9h00 às 16h30 e das 19h00 até o fim do culto

Sábados e domingos : o dia todo

• Por razões de segurança, as bicicletas não devem impedir o movimento de outros passageiros a bordo do trem

Pessoas com mobilidade reduzida continuam tendo prioridade nesses espaços compartilhados.

Bom saber : abrigos seguros para bicicletas estão disponíveis no estacionamento da Croix de Berny (RER B) e na estação "Hôpital Béclère" (T6).

Mais informações sobre estacionamento para bicicletas: https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr/

Até breve na rede Île-de-France Mobilités!