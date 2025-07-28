A partir de 1º de setembro de 2025, seu Transporte Sob Demanda é substituído pela linha 3117!

A linha 3117 agora substitui a Fontenay-Tresigny - SERRIS TàD

A partir de 1º de setembro de 2025, sua linha 3117 está evoluindo para substituir o Transporte Responsivo à Demanda FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.

A linha agora atenderá as seguintes paradas:

  • Estação Verneuil l'étang
  • Vila natural em Serris
Um roteiro que está evoluindo!

Horário 3117

