A partir de 1º de setembro de 2025, sua linha 3117 está evoluindo para substituir o Transporte Responsivo à Demanda FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.
A linha agora atenderá as seguintes paradas:
- Estação Verneuil l'étang
- Vila natural em Serris
A partir de 1º de setembro de 2025, seu Transporte Sob Demanda é substituído pela linha 3117!
Publicado em
Leitura 1 min
A linha 3117 agora substitui a Fontenay-Tresigny - SERRIS TàD
A partir de 1º de setembro de 2025, sua linha 3117 está evoluindo para substituir o Transporte Responsivo à Demanda FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.
A linha agora atenderá as seguintes paradas: