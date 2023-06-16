Por que o número da minha linha de ônibus está mudando?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.500 linhas, e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como faço para me orientar com os novos números?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Bièvre, os números permanecem consistentes e as cores não mudam.

Sempre que possível, o número antigo foi assumido para facilitar a mudança (exemplos: 1 vira 401, 2 vira 402, etc.).

O que essa nova edição vai me trazer?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, você poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.

Quais serão as mudanças a partir de 26 de junho de 2023?

· A Linha 1 se torna a linha 401 e tem seu trajeto ligeiramente modificado. As paradas não mudam, mas um dos terminais atuais, "Concorde", será alterado para "Villemilan".

· A linha 2 se torna a linha 402, a rota não muda. Por outro lado, a frequência durante o horário de pico aumentará para 10 minutos em vez de 12 minutos e o horário será aumentado até as 21h.

· A linha 8 se torna a linha 408, a linha não muda.

· A linha 9 passa a ser a linha 409 e será estendida até a Massy Opéra (Hospital J. Cartier). Cinco novas paradas serão criadas após o "Clos de Massy": "Bièvre - La Poterne", "Massy-Verrières", "Ecole du Noyer – Doré", "Centre Commercial Noyer Doré", "Centre Sportif Lionel Terray", assim como o terminal "Hôpital J. Cartier".

· As linhas 4 e 12 se unem para formar a linha 412. Alguns nomes de estações estão mudando para combinar com as estações da nova linha de bonde T10. A frequência e a faixa de tempo são aumentadas.

· A linha 15 passa a ser a linha 415, alguns nomes de paradas mudam para corresponder às estações da nova linha de bonde T10.

· A linha 18 torna-se a linha 418, a linha não muda.

Boa viagem com sua nova rede!