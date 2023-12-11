Seus horários de Natal nas linhas 6161, 6162, 6163, 6164

Publicado em

Leitura 1 min

Encontre facilmente aqui os horários da semana de terça-feira, 26 de dezembro, a sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, para as rotas 6160, 6161, 6162, 6163, 6164!

Horário de Natal

De terça-feira, 26 de dezembro de 2023, até sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, inclusive:

- Alteração dos horários das suas linhas 6161, 6162, 6164

- A linha 6163 não vai funcionar.

Veja abaixo os horários das suas linhas para este período:

Linha 6161 - Versalhes - Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc - Haut Pré Horário válido somente de terça-feira, 26 a sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

 -  1.7 MB

Linha 6162 - Versalhes - Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Gare Horário válido somente de terça-feira, 26 a sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

 -  1.3 MB

Linha 6164 - Versalhes - Gare de Versailles Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas Horário válido somente de terça-feira, 26 a sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

 -  2.9 MB

Por favor, note:

O horário de funcionamento de segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 (feriado público) e o fim de semana (sábado, 30, domingo, 31 de dezembro e segunda-feira, 1º de janeiro de 2024) permanece inalterado e está disponível nos seus horários habituais.

Os horários das outras linhas no território de Vélizy Vallées não mudam.

Uma pergunta complementar? Não hesite em nos contatar por telefone pelo telefone 01.87.58.04.35