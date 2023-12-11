De terça-feira, 26 de dezembro de 2023, até sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, inclusive:
- Alteração dos horários das suas linhas 6161, 6162, 6164
- A linha 6163 não vai funcionar.
Veja abaixo os horários das suas linhas para este período:
Por favor, note:
O horário de funcionamento de segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 (feriado público) e o fim de semana (sábado, 30, domingo, 31 de dezembro e segunda-feira, 1º de janeiro de 2024) permanece inalterado e está disponível nos seus horários habituais.
Os horários das outras linhas no território de Vélizy Vallées não mudam.
Uma pergunta complementar? Não hesite em nos contatar por telefone pelo telefone 01.87.58.04.35