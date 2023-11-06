Todas as noites, a partir das 22h, você tem a possibilidade de pedir ao motorista do seu ônibus para pará-lo o mais próximo possível do seu destino, entre duas paradas.

Por que parar entre dois pontos de ônibus?

Isso ajuda a combater a sensação de insegurança que pode ser sentida à noite ou ao anoitecer, quando não é reconfortante dirigir sozinho em ruas desertas.

Também pode te aproximar do destino e, assim, reduzir seu tempo de caminhada em horas tardias.

Onde posso me desligar?

A parada solicitada deve estar no trajeto da linha, entre dois pontos de parada.

Cabe então ao motorista decidir o local exato de descida, o mais próximo possível do seu destino, claro, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e um caminho para pedestres próximo.

Como fazer isso?

Assim que você entrar no ônibus, diga ao motorista onde quer descer. Isso vai te deixar o mais próximo possível do local desejado, garantindo sua segurança.