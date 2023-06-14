Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Roissy Ouest a partir de 1º de agosto :
- Junte-se à nossa conta no Twitter @RoissyO_IDFM
- Acompanhe as notícias no iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Roissy Ouest
- Por telefone no 01 80 96 32 81
- Para comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem ROISSYO para 93100
- Para qualquer outra informação: 23 rue Robert Moinon 95190 Goussainville
A partir de 1º de agosto de 2023, os passageiros poderão encontrar todas as informações sobre as linhas de ônibus Roissy Ouest na iledefrance-mobilites.fr
Para calcular uma rota:
- Como se locomover > Direções
Para encontrar os horários:
- Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha
Para acompanhar notícias locais (apenas no site):
- Notícias > 95 > Roissy Ouest
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.