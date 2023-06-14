Seus contatos no seu território Roissy West

Encontre todas as informações e notícias do território Roissy West

Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Roissy Ouest a partir de 1º de agosto :

  • Junte-se à nossa conta no Twitter @RoissyO_IDFM
  • Acompanhe as notícias no iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Roissy Ouest
  • Por telefone no 01 80 96 32 81
  • Para comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem ROISSYO para 93100
  • Para qualquer outra informação: 23 rue Robert Moinon 95190 Goussainville

A partir de 1º de agosto de 2023, os passageiros poderão encontrar todas as informações sobre as linhas de ônibus Roissy Ouest na iledefrance-mobilites.fr

Para calcular uma rota:

  • Como se locomover > Direções

Para encontrar os horários:

  • Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha

Para acompanhar notícias locais (apenas no site):

  • Notícias > 95 > Roissy Ouest

Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.