Bem-vindo ao seu território em Val Parisis!

Publicado em

Leitura 1 min

Encontre todas as informações essenciais sobre o território de Val Parisis!

A partir de 1º de agosto de 2024, encontre aqui as notícias de todas as suas linhas Val Parisis!

A partir de 1º de agosto de 2024, 35 linhas que atendem os municípios localizados principalmente no território da aglomeração Val Parisis serão operadas pelo Grupo Lacroix & Savac com sua subsidiária Francilité Val Parisis em nome da Île-de-France Mobilités.

 

Comunidades de Municípios, Aglomerações e Estabelecimentos Públicos Territoriais atenderam:

  • Val Parisis para as comunas de Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois e Taverny
  • Plaine Vallée para os municípios de Margency, Montlignon e Saint-Prix
  • Aglomeração Cergy-Pontoise para os municípios de Cergy e Saint-Ouen-L'Aumône
  • Comunidade de Comunas da Vallée de l'Oise et des Trois Forêts para a comuna de Méry-sur-Oise
  • Comunidade de Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine para o município de Sartrouville
  • Estabelecimento Público Territorial Boucle Nord de Seine para o município de Argenteuil
Lista de rotas e suas origens / destinos
Lista de rotas e suas origens / destinos

O território do Val Parisis na rede Île-de-France Mobilités é:

  • 24 municípios atendidos
  • 550.000 habitantes
  • 35 linhas comerciais
  • 125 veículos
  • 245 pilotos