A partir de 1º de agosto de 2024, encontre aqui as notícias de todas as suas linhas Val Parisis!
A partir de 1º de agosto de 2024, 35 linhas que atendem os municípios localizados principalmente no território da aglomeração Val Parisis serão operadas pelo Grupo Lacroix & Savac com sua subsidiária Francilité Val Parisis em nome da Île-de-France Mobilités.
Comunidades de Municípios, Aglomerações e Estabelecimentos Públicos Territoriais atenderam:
- Val Parisis para as comunas de Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois e Taverny
- Plaine Vallée para os municípios de Margency, Montlignon e Saint-Prix
- Aglomeração Cergy-Pontoise para os municípios de Cergy e Saint-Ouen-L'Aumône
- Comunidade de Comunas da Vallée de l'Oise et des Trois Forêts para a comuna de Méry-sur-Oise
- Comunidade de Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine para o município de Sartrouville
- Estabelecimento Público Territorial Boucle Nord de Seine para o município de Argenteuil
O território do Val Parisis na rede Île-de-France Mobilités é:
- 24 municípios atendidos
- 550.000 habitantes
- 35 linhas comerciais
- 125 veículos
- 245 pilotos