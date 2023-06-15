Notícias semelhantes

O serviço do seu TàD em Nemours está se estendendo neste verão!
A partir de 1º de agosto, o TàD de Nemours servirá o município de Lorrez-Le-Bocage-Préaux.
Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?
Você precisa reservar sua carona. Um veículo te pega em uma parada próxima a você e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha.
Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:
- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
- No site dedicado à DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Por telefone no 09 70 80 96 63 (serviço aberto de segunda a sexta entre 9h e 18h)
Você pode reservar sua viagem de 1 hora até 30 dias antes.
Encontre todas as notícias, informações e agendas do seu TàD no site tad.idfmobilites.fr e na conta do Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev até 31 de julho de 2023).