A partir de 22 de agosto de 2022, descubra o novo e mais flexível serviço de Transporte Sob Demanda, com horários adaptados às suas necessidades, na rota da antiga linha 38-05.
Informações e agendas pelo aplicativo TàD Île-de-France Mobilités, pelo site tad.idfmobilites.fr ou por telefone no 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta, das 9h às 18h).
Um novo serviço de transporte sob demanda no Vale de Montmorency!
Sua linha 38-05 se torna a TàD Eaubonne Domont.
Este Transporte Responsivo à Demanda conecta a Estação Domont ao Hospital Eaubonne de segunda a sábado, das 8h às 19h.
Reserve sua viagem com até 1 hora de antecedência e acompanhe a chegada do seu ônibus em tempo real graças ao aplicativo TàD Île-de-France Mobilités.
O serviço funciona exclusivamente por reserva, pelo seu celular, internet ou pelo aplicativo.
Como reservar?
No aplicativo Île-de-France Mobilités dedicado ao Transporte Responsivo à Demanda e no qual você pode:
- Crie sua conta
- Reserve sua corrida a partir de um mês e até uma hora antes da partida
- Monitore seu T&D em tempo real
- Quando entrar, identifique-se e valide seu ingresso
- Avalie sua rota
- Guarde seus brinquedos favoritos
Você também pode reservar seu passeio no site da tad.idfmobilites.fr ou por telefone no 09 70 80 96 63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.