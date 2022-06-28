Reserve seu TàD entre o Hospital Eaubonne e a estação de trem Domont!

A partir de 22 de agosto de 2022, descubra o novo serviço de Transporte Sob Demanda, flexível e com horários adaptados às suas necessidades.

A partir de 22 de agosto de 2022, descubra o novo e mais flexível serviço de Transporte Sob Demanda, com horários adaptados às suas necessidades, na rota da antiga linha 38-05.

Informações e agendas pelo aplicativo TàD Île-de-France Mobilités, pelo site tad.idfmobilites.fr ou por telefone no 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta, das 9h às 18h).

Um novo serviço de transporte sob demanda no Vale de Montmorency!

Sua linha 38-05 se torna a TàD Eaubonne Domont.

Este Transporte Responsivo à Demanda conecta a Estação Domont ao Hospital Eaubonne de segunda a sábado, das 8h às 19h.

Reserve sua viagem com até 1 hora de antecedência e acompanhe a chegada do seu ônibus em tempo real graças ao aplicativo TàD Île-de-France Mobilités.

O serviço funciona exclusivamente por reserva, pelo seu celular, internet ou pelo aplicativo.

Mapa da linha T&D: Eaubonne Domont: Hôpital d'Eaubonne - Gare de Domont

Como reservar?

No aplicativo Île-de-France Mobilités dedicado ao Transporte Responsivo à Demanda e no qual você pode:

  1. Crie sua conta
  2. Reserve sua corrida a partir de um mês e até uma hora antes da partida
  3. Monitore seu T&D em tempo real
  4. Quando entrar, identifique-se e valide seu ingresso
  5. Avalie sua rota
  6. Guarde seus brinquedos favoritos

Você também pode reservar seu passeio no site da tad.idfmobilites.fr ou por telefone no 09 70 80 96 63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

