A partir de 25 de agosto, passamos para o horário de volta às aulas!

Tudo o que você precisa saber sobre o início do ano letivo:

De segunda-feira, 25 de agosto , a domingo, 31 de agosto de 2025: os horários aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2025-2026. exceto nas filas escolares, onde o horário de volta às aulas começará a partir de segunda-feira, 1º de setembro de 2025.

Mudanças são planejadas em determinadas linhas:

  • 5106: Mudança na programação de algumas corridas fora do horário de pico das 11h às 14h.
  • 5115: Nova parada na linha: "Collège Léon Blum" em Villepreux.
Novidades na linha 5115

Pôster de comunicação da linha 5115. Imagem de um ônibus

  • 5120: Modificação do trajeto e criação de uma nova parada "Hôtel de Police" em Elancourt.

Mais informações sobre o novo trajeto da linha 5120

  • 5141: Deslocamento das viagens entre 6h50 e 7h30 para limitar a superlotação na direção de Versalhes.
  • 5199: Adiamento de certas corridas para atender às necessidades dos estudantes. O trajeto escolhido pelos alunos do ensino fundamental agora será direto entre Val Joyeux e Jean de la Fontaine para maior segurança.

Precisa checar os horários?

Não hesite em visitar:

  • No site da Île-de-France Mobilités> Como se deslocar > Agendas
  • No aplicativo Île-de-France Mobilités
  • Nos pontos de parada
  • No nosso centro de atendimento ao cliente, no 0 800 10 20 20
  • Na agência de mobilidade da estação Saint-Quentin-en-Yvelines
  • Em uma prefeitura ou biblioteca de mídia próxima a você

Desejamos a você um ótimo começo de ano letivo em nossas linhas!