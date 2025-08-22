Tudo o que você precisa saber sobre o início do ano letivo:
De segunda-feira, 25 de agosto , a domingo, 31 de agosto de 2025: os horários aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2025-2026. exceto nas filas escolares, onde o horário de volta às aulas começará a partir de segunda-feira, 1º de setembro de 2025.
Mudanças são planejadas em determinadas linhas:
- 5106: Mudança na programação de algumas corridas fora do horário de pico das 11h às 14h.
- 5115: Nova parada na linha: "Collège Léon Blum" em Villepreux.
Pôster de comunicação da linha 5115. Imagem de um ônibus
- 5120: Modificação do trajeto e criação de uma nova parada "Hôtel de Police" em Elancourt.
- 5141: Deslocamento das viagens entre 6h50 e 7h30 para limitar a superlotação na direção de Versalhes.
- 5199: Adiamento de certas corridas para atender às necessidades dos estudantes. O trajeto escolhido pelos alunos do ensino fundamental agora será direto entre Val Joyeux e Jean de la Fontaine para maior segurança.
Precisa checar os horários?
Não hesite em visitar:
- No site da Île-de-France Mobilités> Como se deslocar > Agendas
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Nos pontos de parada
- No nosso centro de atendimento ao cliente, no 0 800 10 20 20
- Na agência de mobilidade da estação Saint-Quentin-en-Yvelines
- Em uma prefeitura ou biblioteca de mídia próxima a você
Fique informado sobre as notícias e informações de trânsito do seu território seguindo @SQY_IDFM
Desejamos a você um ótimo começo de ano letivo em nossas linhas!