A partir de 28 de agosto de 2023, o distrito de Beaumarchais, em Othis, será atendido pelo Goële TàD (Zona 1 e Zona 2)

De segunda a sexta-feira, 2 partidas à noite são oferecidas a partir da estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, às 20h52 e 21h49 , para chegar a Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard e Rouvres.

A Zona 3 TàD de Goële também atenderá os municípios de Charny, Gressy, Messy, Nantouillet e Saint-Mesmes.

O TàD não funciona aos domingos e feriados.

INSTRUÇÕES DE USO: COMO RESERVAR O TÀD?

Para reservar, é muito simples:

Ir para:

- O aplicativo T&D do IDFM

- No site do tad.iledefrance-mobilites.fr

- Por telefone no 09 70 80 96 63 das 9h às 18h de segunda a sexta-feira