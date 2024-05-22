Informações para passageiros sobre a evolução da linha Express 91.05
Devido à entrada em funcionamento do bonde T12, que liga Evry Courcouronnes e Massy, sua linha expressa 91.05 está evoluindo para permitir um melhor serviço ao território. Em 3 de junho de 2024, aqui está o que está mudando:
- A estação Massy-Palaiseau não será mais atendida, assim como algumas paradas na região de Courtaboeuf (Château d'Eau de Villejust, Paraná, Atlantique, Tropique, Pacifique). Soluções de adiamento estão disponíveis!
- Ônibus atenderão todas as paradas da linha, independentemente da direção de viagem (todo embarque e desembarque são permitidos).
- A frequência dos seus ônibus será aumentada de segunda a sábado.
- A linha agora atenderá o planalto de Saclay, bem como o novo hospital Paris-Saclay
- Uma conexão com a RER B será possível na estação de Guichet
Veja abaixo a nova rota da sua linha expressa 91.05, bem como as paradas que não serão mais atendidas.
As paradas não foram mais atendidas desde 3 de junho de 2024
A partir de segunda-feira, 3 de junho de 2024, como posso chegar às estações Massy-Palaiseau ou Évry-Courcouronnes?
Para saber mais sobre suas soluções alternativas de transporte, convidamos você a clicar no link abaixo