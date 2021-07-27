Linha T adaptada com melhor serviço

O trajeto da linha T foi modificado para oferecer um serviço direto entre o eco-distrito de Woodi, Rubelles, Maincy e o centro de Melun, com sua estação durante o horário de pico.

Essa linha ainda é transformada em Transporte Sob Demanda durante os horários fora de pico da semana.

Uma nova função é lançada no sábado: o TàD estendido durante todo o dia, das 06h30 às 20h.

O + para você: