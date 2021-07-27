A partir de 30 de agosto de 2021, seus ônibus Grand Melun estão revisando seus clássicos!
A Île-de-France Mobilités está modificando sua rede para facilitar suas viagens diárias.
Linha T adaptada com melhor serviço
O trajeto da linha T foi modificado para oferecer um serviço direto entre o eco-distrito de Woodi, Rubelles, Maincy e o centro de Melun, com sua estação durante o horário de pico.
Essa linha ainda é transformada em Transporte Sob Demanda durante os horários fora de pico da semana.
Uma nova função é lançada no sábado: o TàD estendido durante todo o dia, das 06h30 às 20h.
O + para você:
- Conexões aprimoradas com o Transilien R
- Uma rota mais direta e economizando tempo na sua rota
- Mais flexibilidade e flexibilidade com o T&D estendido aos sábados o dia todo
Mapa da linha T: estação Melun em direção ao ecoquatier woodi. As paradas atendidas são: estação Melun, Route de Nangis, Place de Maincy, Paul Cézanne, Groupe Scolaire Fabrici, Bertagnes, Trois Noyers, Ecoquartier Woodi.
TàD Melun Nord melhorou nos sábados
A partir de 30 de agosto de 2021, com o On-Demand Transport, você marca o ritmo! Além das linhas G e T, descubra transporte sob demanda Melun Nord durante a semana, em horários de pico e aos sábados o dia todo.
A TàD Melun Nord substitui as linhas G e T todos os dias da semana (de segunda a sexta-feira) das 9h40 às 16h30. É estendido para todo o dia de sábado, das 06h30 às 20h. Este serviço opera por reserva prévia.
Outra novidade, uma nova parada dentro do ZAC de Montereau-sur-le-Jard agora é atendida: Adrienne Bolland.
O + para você:
- Mais flexibilidade e flexibilidade com o T&D estendido aos sábados o dia todo
- Melhor serviço para a ZAC de Montereau-sur-le-Jard
Como reservar?
- Por telefone, ligando para o seguinte número: 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h);
- Online pelo seguinte site: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Baixando o aplicativo gratuito TAD Île-de-France Mobilités.
O TàD Melun Nord atende as seguintes paradas: Mairie, Villaroche Nord, Église de Lissy, Aeródromo de Villaroche, SNECMA Montereau, Centre aéronautique, Aubigny, Ecole J. Auriol, Montereau, Adrienne Bolland, RN 36, Ecole Piot, Le Plateau, Mairie, Château du Jard, Chaumières, Le Moulin, Nazareth, Espace Saint Exupéry, Place Henri Guy, Les Ponceaux, Bertagnes, Groupe scolaire Fabrici, Salle Emile Trelot, Paul Cézanne, Place de Maincy, Tertre de Cherisy, 3 Horloges, Almont Shopping Centre e Rubelles Shopping Centre.
Linha S8 modificada
A parada Eco quartier woodiagora é atendida pelas linhas G e T, oferecendo mais frequência até a estação Melun.
A parada Le Moulin é atendida pela linha G.
Mapa da linha S8: Estação Melun até Saint Germain Laxis.
As paradas atendidas em Melun são: estação de trem de Melun, Estação rodoviária Mail, Centro Cultural, Saint-Louis, Despatys-Préfecture, Avenue de Meaux, Jacques Amyot, Trois Horloges.
As paradas atendidas em Rubelles são: centro comercial Rubelles, grupo escolar Fabrici, André Malraux, Saint-Nicolas, Bertagnes, Place Henry Guy, Espace Saint Exupéry.
As paradas atendidas em Voisenon são as seguintes: Chaumières, Château du Jard, le Plateau.
As paradas atendidas em Montereau-sur-le Jard são as seguintes: Monterau, École J.Auriol, Aubigny, Centre aéronautique.
As paradas atendidas na Saint-Germain-Laxis são as seguintes: École Piot, R.N 36.
Encontre todas as informações sobre a nova oferta (horários, mapas) em:
- O aplicativo Île-de-France Mobilités TàD, disponível na App Store e Play Store ou no site tad.idfmobilites.fr/
- Em nossos escritórios de vendas na estação Melun e no Mail
- Por telefone no 01 60 07 94 70 de segunda a sábado, das 6h30 às 20h00
- Twitter @Melun_IDFM.
Desejamos a você um ótimo começo de ano letivo em nossas linhas!