A partir de 30 de agosto de 2021, seus ônibus Grand Melun estão revisando seus clássicos!
A Île-de-France Mobilités está modificando sua rede para facilitar suas viagens diárias.
Linha T adaptada com melhor serviço
O trajeto da linha T foi modificado para oferecer um serviço direto entre o eco-distrito de Woodi, Rubelles, Maincy e o centro de Melun, com sua estação durante o horário de pico.
Essa linha ainda é transformada em Transporte Sob Demanda durante os horários fora de pico da semana.
Uma nova função é lançada no sábado: o TàD estendido durante todo o dia, das 06h30 às 20h.
O + para você:
- Conexões aprimoradas com o Transilien R
- Uma rota mais direta e economizando tempo na sua rota
- Mais flexibilidade e flexibilidade com o T&D estendido aos sábados o dia todo
O trajeto da linha T foi modificado para oferecer um serviço direto entre o eco-distrito de Woodi, Rubelles, Maincy, o centro de Melun e sua estação durante o horário de pico.
Mapa da linha T: estação Melun em direção ao ecoquatier woodi. As paradas atendidas são: estação Melun, Route de Nangis, Place de Maincy, Paul Cézanne, Groupe Scolaire Fabrici, Bertagnes, Trois Noyers, Ecoquartier Woodi.
TàD Melun Nord melhorou nos sábados
A partir de 30 de agosto de 2021, com o On-Demand Transport, você marca o ritmo! Além das linhas G e T, descubra transporte sob demanda Melun Nord durante a semana, em horários de pico e aos sábados o dia todo.
A TàD Melun Nord substitui as linhas G e T todos os dias da semana (de segunda a sexta-feira) das 9h40 às 16h30. É estendido para todo o dia de sábado, das 06h30 às 20h. Este serviço opera por reserva prévia.
Outra novidade, uma nova parada dentro do ZAC de Montereau-sur-le-Jard agora é atendida: Adrienne Bolland.
O + para você:
- Mais flexibilidade e flexibilidade com o T&D estendido aos sábados o dia todo
- Melhor serviço para a ZAC de Montereau-sur-le-Jard
Como reservar?
- Por telefone, ligando para o seguinte número: 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h);
- Online pelo seguinte site: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Baixando o aplicativo gratuito TAD Île-de-France Mobilités.
O TàD Melun Nord substituiu as linhas G e T de segunda a sexta-feira, das 9h40 às 16h30, e aos sábados, das 6h30 às 20h, durante todo o ano.
Linha S8 modificada
A parada Eco quartier woodiagora é atendida pelas linhas G e T, oferecendo mais frequência até a estação Melun.
A parada Le Moulin é atendida pela linha G.
Mapa da linha S8: Estação Melun até Saint Germain Laxis.
As paradas atendidas em Melun são: estação de trem de Melun, Estação rodoviária Mail, Centro Cultural, Saint-Louis, Despatys-Préfecture, Avenue de Meaux, Jacques Amyot, Trois Horloges.
As paradas atendidas em Rubelles são: centro comercial Rubelles, grupo escolar Fabrici, André Malraux, Saint-Nicolas, Bertagnes, Place Henry Guy, Espace Saint Exupéry.
As paradas atendidas em Voisenon são as seguintes: Chaumières, Château du Jard, le Plateau.
As paradas atendidas em Montereau-sur-le Jard são as seguintes: Monterau, École J.Auriol, Aubigny, Centre aéronautique.
As paradas atendidas na Saint-Germain-Laxis são as seguintes: École Piot, R.N 36.
Encontre todas as informações sobre a nova oferta (horários, mapas) em:
- O aplicativo Île-de-France Mobilités TàD, disponível na App Store e Play Store ou no site tad.idfmobilites.fr/
- Em nossos escritórios de vendas na estação Melun e no Mail
- Por telefone no 01 60 07 94 70 de segunda a sábado, das 6h30 às 20h00
- Twitter @Melun_IDFM.
Desejamos a você um ótimo começo de ano letivo em nossas linhas!