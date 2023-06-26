Linha 712:

Criação de uma linha para assumir os serviços escolares das atuais linhas 710 e 711

Atendendo escolas em:

o Colégio Georges Brassens em Saint-Mard

o Lycée Charles-de-Gaulle em Longperrier

Escola Secundária Pierre de Coubertin, Henri IV e Jean Rose em Meaux

De 11 de setembro de 2023:

712 D: nova rota às 18h40 da estação Meaux até a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard.

712 E: nova corrida às 8h15 da estação Dammartin Juilly-Saint-Mard para a segunda entrada das escolas particulares de Meaux.