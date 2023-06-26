Descubra suas novas linhas escolares

Publicado em

Leitura 2 min

A partir de 4 de setembro de 2023, o serviço às escolas é oferecido por novas linhas escolares

A partir de 4 de setembro de 2023, algumas linhas escolares foram renumeradas. Para consultar o número da sua linha, baixe a tabela de correspondência anexada .

Linha 712:

  • Criação de uma linha para assumir os serviços escolares das atuais linhas 710 e 711
  • Atendendo escolas em:
    o Colégio Georges Brassens em Saint-Mard
    o Lycée Charles-de-Gaulle em Longperrier
    Escola Secundária Pierre de Coubertin, Henri IV e Jean Rose em Meaux

De 11 de setembro de 2023:

712 D: nova rota às 18h40 da estação Meaux até a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard.

712 E: nova corrida às 8h15 da estação Dammartin Juilly-Saint-Mard para a segunda entrada das escolas particulares de Meaux.

Confira o horário da sua linha 712 a partir de 11 de setembro de 2023

 -  2.9 MB

Linha 713:

  • Criação de uma linha para assumir os serviços escolares das linhas 703, 705 e 753
  • Atendendo escolas em:
    o Colégio Nicolas Tronchon em Saint-Soupplets
    Escola Secundária Charlotte Delbo em Dammartin-en-Goele
    o Colégio Jean des Barres em Oissery

Confira o horário da sua linha 713

 -  603.4 KB

Linha 714:

  • Atendendo escolas em:
    o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose em Meaux
    o Ensino Médio Jean Vilar em Meaux
    o Colégio Nicolas Tronchon em Saint-Soupplets

A partir de 11 de setembro de 2023, a linha 714A atenderá novas paradas no município de Saint-Soupplets.

Confira o horário da sua linha 714 a partir de 11 de setembro de 2023

 -  715.8 KB

Linha 715:

  • Fusão das linhas 751 e 755
  • Serviço mais rápido para o Lycée Charles de Gaulle em Longperrier
  • O serviço para o Lycée Charles de Gaulle é adiado para a linha 711 para os municípios de Moussy-le-Neuf e Moussy-le-Vieux

Confira o horário da sua linha 715

 -  1.2 MB

Linha 716:

  • A linha 756 é renumerada como 716

Linha 719:

  • A 749 foi renumerada como 719

Confira o horário da sua linha 716

 -  1.8 MB

Confira o horário da sua linha 719

 -  1.8 MB

Consulte o folheto para saber qual linha escolar escolher do seu município.

 -  410.0 KB