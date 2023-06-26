A partir de 4 de setembro de 2023, algumas linhas escolares foram renumeradas. Para consultar o número da sua linha, baixe a tabela de correspondência anexada .
Linha 712:
- Criação de uma linha para assumir os serviços escolares das atuais linhas 710 e 711
- Atendendo escolas em:
o Colégio Georges Brassens em Saint-Mard
o Lycée Charles-de-Gaulle em Longperrier
Escola Secundária Pierre de Coubertin, Henri IV e Jean Rose em Meaux
De 11 de setembro de 2023:
712 D: nova rota às 18h40 da estação Meaux até a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: nova corrida às 8h15 da estação Dammartin Juilly-Saint-Mard para a segunda entrada das escolas particulares de Meaux.
Linha 713:
- Criação de uma linha para assumir os serviços escolares das linhas 703, 705 e 753
- Atendendo escolas em:
o Colégio Nicolas Tronchon em Saint-Soupplets
Escola Secundária Charlotte Delbo em Dammartin-en-Goele
o Colégio Jean des Barres em Oissery
Linha 714:
- Atendendo escolas em:
o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose em Meaux
o Ensino Médio Jean Vilar em Meaux
o Colégio Nicolas Tronchon em Saint-Soupplets
A partir de 11 de setembro de 2023, a linha 714A atenderá novas paradas no município de Saint-Soupplets.
Linha 715:
- Fusão das linhas 751 e 755
- Serviço mais rápido para o Lycée Charles de Gaulle em Longperrier
- O serviço para o Lycée Charles de Gaulle é adiado para a linha 711 para os municípios de Moussy-le-Neuf e Moussy-le-Vieux
Linha 716:
- A linha 756 é renumerada como 716
Linha 719:
- A 749 foi renumerada como 719