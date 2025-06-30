Abaixo estão as mudanças:

As paradas que serão atendidas novamente são:

Ernest Lavisse

Borda da Floresta

Grande Faixa

La Bruyère

As paradas que não serão mais atendidas são:

Boulevard Rose, adiado para Foch Constanti (350m, 5 min a pé)

Sorbiers, adiado para Saint-Anne (300m, 4 min de caminhada)

Simonet, transferida para Foch Flament (220m, 3 min de caminhada)

A parada Foch Justice é mantida em sua localização habitual, a avenida do Marechal Foch.

A direção do tráfego muda na Avenue du Maréchal Foch: