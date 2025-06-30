A partir de 7 de julho, o trajeto da linha 5 está mudando!

A partir de 7 de julho, a linha 5 voltará a atender o distrito de Bruyère em Poissy.

Abaixo estão as mudanças:

As paradas que serão atendidas novamente são:

  • Ernest Lavisse
  • Borda da Floresta
  • Grande Faixa
  • La Bruyère

 As paradas que não serão mais atendidas são:

  • Boulevard Rose, adiado para Foch Constanti (350m, 5 min a pé)
  • Sorbiers, adiado para Saint-Anne (300m, 4 min de caminhada)
  • Simonet, transferida para Foch Flament (220m, 3 min de caminhada)

 

A parada Foch Justice é mantida em sua localização habitual, a avenida do Marechal Foch.

A direção do tráfego muda na Avenue du Maréchal Foch:

  • Os ônibus da linha voltarão a circular em ambas as direções pela Avenue du Maréchal Foch.  Consulte o destino exibido na frente do veículo.

