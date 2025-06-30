Abaixo estão as mudanças:
As paradas que serão atendidas novamente são:
- Ernest Lavisse
- Borda da Floresta
- Grande Faixa
- La Bruyère
As paradas que não serão mais atendidas são:
- Boulevard Rose, adiado para Foch Constanti (350m, 5 min a pé)
- Sorbiers, adiado para Saint-Anne (300m, 4 min de caminhada)
- Simonet, transferida para Foch Flament (220m, 3 min de caminhada)
A parada Foch Justice é mantida em sua localização habitual, a avenida do Marechal Foch.
A direção do tráfego muda na Avenue du Maréchal Foch:
- Os ônibus da linha voltarão a circular em ambas as direções pela Avenue du Maréchal Foch. Consulte o destino exibido na frente do veículo.