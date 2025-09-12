Notícias semelhantes

Em Saint-Germain-en-Laye, ônibus levam você para descobrir a cidade

Com a rota Baludik, a cidade pode ser descoberta de uma forma diferente. Suba a bordo, deixe-se guiar para explorar os lugares emblemáticos e as personalidades que marcaram a cidade. E se tudo começasse na próxima parada?

Baixe Baludik e explore Saint-Germain-en-Laye de uma forma diferente, passo a passo.

Uma rota no coração do patrimônio local

Seja você morador ou visitante, sozinho, com amigos ou familiares, a Trilha Baludik oferece a oportunidade de (re)descobrir Saint-Germain-en-Laye sob uma nova perspectiva.

Em cada etapa, enigmas e histórias permitem que você aprenda mais sobre os lugares emblemáticos da cidade e as personalidades que marcaram sua história, como Claude Debussy.

Você visitará pontos imperdíveis como o Museu Maurice Denis, o Teatro Alexandre Dumas ou a Agência de Ônibus do território de Saint Germain Boucles de Seine.

Uma experiência simples e acessível

Graças a um serviço regular e horários adaptados às suas viagens diárias, bem como passeios culturais, você pode facilmente organizar sua rota, combinando caminhada e transporte conforme seu ritmo.

Assim, suas linhas de ônibus se tornam o fio condutor da sua experiência, facilitando a viagem entre as diferentes etapas.

A decisão é sua!

Baixe o aplicativo Baludik, escolha a rota "Viagem de ônibus para descobrir as pessoas famosas de Saint-Germain-en-Laye" e deixe-se guiar:

  • Saída: Prefeitura de Saint-Germain-en-Laye
  • Duração indicativa: aproximadamente 1h30
  • Linhas usadas: R1, R2N, R4

Uma surpresa espera os primeiros jogadores a completar o percurso!

Baixe o aplicativo Baludik

