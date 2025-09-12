Notícias semelhantes

Uma rota no coração do patrimônio local

Seja você morador ou visitante, sozinho, com amigos ou familiares, a Trilha Baludik oferece a oportunidade de (re)descobrir Saint-Germain-en-Laye sob uma nova perspectiva.

Em cada etapa, enigmas e histórias permitem que você aprenda mais sobre os lugares emblemáticos da cidade e as personalidades que marcaram sua história, como Claude Debussy.

Você visitará pontos imperdíveis como o Museu Maurice Denis, o Teatro Alexandre Dumas ou a Agência de Ônibus do território de Saint Germain Boucles de Seine.