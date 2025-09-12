Notícias semelhantes

Uma rota no coração do patrimônio local
Seja você morador ou visitante, sozinho, com amigos ou familiares, a Trilha Baludik oferece a oportunidade de (re)descobrir Saint-Germain-en-Laye sob uma nova perspectiva.
Em cada etapa, enigmas e histórias permitem que você aprenda mais sobre os lugares emblemáticos da cidade e as personalidades que marcaram sua história, como Claude Debussy.
Você visitará pontos imperdíveis como o Museu Maurice Denis, o Teatro Alexandre Dumas ou a Agência de Ônibus do território de Saint Germain Boucles de Seine.
Uma experiência simples e acessível
Graças a um serviço regular e horários adaptados às suas viagens diárias, bem como passeios culturais, você pode facilmente organizar sua rota, combinando caminhada e transporte conforme seu ritmo.
Assim, suas linhas de ônibus se tornam o fio condutor da sua experiência, facilitando a viagem entre as diferentes etapas.
A decisão é sua!
Baixe o aplicativo Baludik, escolha a rota "Viagem de ônibus para descobrir as pessoas famosas de Saint-Germain-en-Laye" e deixe-se guiar:
- Saída: Prefeitura de Saint-Germain-en-Laye
- Duração indicativa: aproximadamente 1h30
- Linhas usadas: R1, R2N, R4
Uma surpresa espera os primeiros jogadores a completar o percurso!