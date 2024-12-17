Essas duas novas linhas seguirão um circuito, cada uma em uma direção, a partir da estação Sartrouville, onde compartilharão a mesma plataforma (plataforma A2). Eles possibilitarão melhor conectar os diferentes distritos da sua cidade e melhorar sua oferta de transporte, como Fresnay/Vieux Pays e Vaudoire/Centre-ville, que se beneficiarão de ônibus adicionais.

As linhas 25 e 26 vão oferecer uma oferta mais adequada aos seus hábitos de viagem, todos os dias da semana.