Essas duas novas linhas seguirão um circuito, cada uma em uma direção, a partir da estação Sartrouville, onde compartilharão a mesma plataforma (plataforma A2). Eles possibilitarão melhor conectar os diferentes distritos da sua cidade e melhorar sua oferta de transporte, como Fresnay/Vieux Pays e Vaudoire/Centre-ville, que se beneficiarão de ônibus adicionais.
As linhas 25 e 26 vão oferecer uma oferta mais adequada aos seus hábitos de viagem, todos os dias da semana.
Novas paradas atendidas nas linhas 25 e 26
As paradas "La Garenne" e "Vendanges", que anteriormente eram atendidas pelas linhas 30-05, agora serão operadas pelas linhas 25 e 26.
O serviço para os distritos de Fresnay/Vieux Pays e Vaudoire/Centre-ville será melhorado com a passagem das linhas 25 e 26 e suas novas paradas "Poste", "Masures", "Temple", "Docteur Roux", "Martial Dechard", "Mont Olivet", "Eglise", "Roosevelt" e "Suger", além das linhas 1, 9, 30-05 e 272.
Ônibus extras aos sábados
Até agora, a linha 5 oferecia ônibus a cada 60 minutos.
A partir de 6 de janeiro, as linhas 25 e 26 vão melhorar essa frequência, com um ônibus a cada 45 minutos nas manhãs de sábado e um ônibus a cada 30 minutos nas tardes de sábado.
NEW, ônibus aos domingos
Com a linha 5, nenhum ônibus circulava aos domingos. Com as linhas 25 e 26, você pode circular por Sartrouville em qualquer direção que quiser, com um ônibus a cada 70 minutos aos domingos, em cada linha.
Mas também, ônibus extras fora do horário de pico, durante a semana e à noite
Durante a semana, as frequências serão melhoradas em horários fora de pico e à noite, com um ônibus a cada 30 minutos, onde você pode esperar até 55 minutos.
As linhas 25 e 26 também oferecem uma faixa mais ampla, com ônibus circulando até as 22h da noite, não apenas durante a semana, mas também aos sábados e domingos.