Descubra a nova linha escolar 115 entre Jouy-en-Josas e as escolas de Versalhes!

A partir de 1º de setembro de 2022, os serviços da linha 22 entre Pointe Ouest e Versailles Gare Rive Gauche ou Lycée Jules Ferry passaram a ser assumidos pela nova linha regular escolar 115.

Em Versalhes, o serviço oferecido pela linha 115 é adaptado:

·         A parada de Vergennes não é mais atendida (paradas de adiamento: Hôtel de Ville ou Gare des Chantiers États Généraux)

·         A Gare des Chantiers é agora atendida pela parada Gare des Chantiers - Etats Généraux, localizada na rue des Etats Généraux e na rue des Chantiers (a linha 22 continua a atender a parada Gare des Chantiers - Abbé Rousseaux)

·         Uma nova parada é proposta na rue des Etats Généraux: Noailles.

Graças à criação da linha 115, a linha 22 agora oferece uma operação mais simples, com terminais de partida e chegada idênticos.

Da mesma forma, não será mais necessário que estudantes do ensino fundamental e médio do distrito de Metz, em Jouy-en-Josas, procurem os horários que os preocupam entre as muitas partidas oferecidas pela linha 22. Tudo o que precisam fazer é consultar os horários da nova linha 115 para tê-los facilmente!