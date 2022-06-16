Em Versalhes, o serviço oferecido pela linha 115 é adaptado:

· A parada de Vergennes não é mais atendida (paradas de adiamento: Hôtel de Ville ou Gare des Chantiers États Généraux)

· A Gare des Chantiers é agora atendida pela parada Gare des Chantiers - Etats Généraux, localizada na rue des Etats Généraux e na rue des Chantiers (a linha 22 continua a atender a parada Gare des Chantiers - Abbé Rousseaux)

· Uma nova parada é proposta na rue des Etats Généraux: Noailles.

Graças à criação da linha 115, a linha 22 agora oferece uma operação mais simples, com terminais de partida e chegada idênticos.