Notícias semelhantes

Para assinar as informações de tráfego da sua linha, nada poderia ser mais simples: siga os 3 passos!
Passo 1: Abro meu aplicativo IDF Mobilités e cliquei em Agendas
Passo 2: Eu seleciono BUS, procuro minha linha e seleciono
Passo 3: Eu seleciono o sino. Minha linha é a favorita e agora vou receber todas as informações de trânsito. Consigo fazer isso para várias linhas!