Notícias semelhantes

Para assinar as informações de tráfego da sua linha, nada poderia ser mais simples: siga os 3 passos!

1. Abro meu aplicativo IDF Mobilités e clico em Agendas

2. Eu seleciono BUS, procuro minha linha e seleciono

3. Eu seleciono o sino.

Minha linha é a favorita e agora vou receber todas as informações de trânsito.

Consigo fazer isso para várias linhas!

