Novidade: escaneie o código QR no seu horário e encontre suas passagens de ônibus em tempo real

Boas notícias! Os horários dos seus pontos de ônibus estão mudando. A partir de agora, ao escanear o código QR de cada horário, você pode acessar os horários diretamente do seu smartphone em tempo real. E isso não é tudo: você também pode encontrar informações sobre outras linhas que servem a mesma parada.