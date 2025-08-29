Encontrar seu horário de ônibus nunca foi tão rápido!
Agora, a maioria dos nossos horários nas paradas exibe um código QR. Ao escaneá-la com seu smartphone, você pode acessar diretamente as informações da parada e da sua linha.
É possível:
- Consulte os horários em tempo real da sua linha
- Também veja todas as outras linhas de ônibus que atendem o mesmo ponto, mesmo de outro território
- Conheça as interrupções atuais na sua linha
- Encontre o horário completo da sua linha
- Acesse o mapa detalhado da linha para planejar melhor suas jornadas.