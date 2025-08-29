Novidade: escaneie o código QR no seu horário e encontre suas passagens de ônibus em tempo real

Publicado em

Leitura 1 min

Boas notícias! Os horários dos seus pontos de ônibus estão mudando. A partir de agora, ao escanear o código QR de cada horário, você pode acessar os horários diretamente do seu smartphone em tempo real. E isso não é tudo: você também pode encontrar informações sobre outras linhas que servem a mesma parada.

Encontrar seu horário de ônibus nunca foi tão rápido!

Agora, a maioria dos nossos horários nas paradas exibe um código QR. Ao escaneá-la com seu smartphone, você pode acessar diretamente as informações da parada e da sua linha.

É possível:

  • Consulte os horários em tempo real da sua linha
  • Também veja todas as outras linhas de ônibus que atendem o mesmo ponto, mesmo de outro território
  • Conheça as interrupções atuais na sua linha
  • Encontre o horário completo da sua linha
  • Acesse o mapa detalhado da linha para planejar melhor suas jornadas.

Uma maneira prática e rápida de se preparar e antecipar melhor suas viagens, onde quer que você esteja!