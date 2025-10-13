Viajar significa validar mesmo que você seja assinante!
Antes de aproveitar a última Palma de Ouro, você pega um ingresso, mesmo que seja portador de ingresso de temporada.
No ônibus,é a mesma coisa: validação é essencial para viajar em boa situação, mesmo com um ingresso de temporada.
Então, cada vez que escalo, adoto o reflexo de validação e evito uma multa de €35.
Validar significa garantir um lugar para todos!
Antes de entrar na cantina, pegamos um ingresso para garantir que vamos saborear o melhor steak frites.
Nas suas linhas, é a mesma coisa: validar em cada embarque significa permitir que a Île-de-France Mobilités saiba o número de passageiros e ajuste a oferta de transporte às necessidades.
Então, a cada escalada, adoto o reflexo de validação e contribuo para a melhoria das minhas próximas viagens.
No transporte público, toda validação conta.
Esse pequeno gesto diário tem um impacto concreto para você e para todos os passageiros, permitindo que você:
- Garanta suas viagens e viaje com tranquilidade.
- Ajudando a melhorar a mobilidade do futuro.
Um bip é tudo o que basta para começar sua viagem. Eu subo, eu valido!