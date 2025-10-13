Adote o reflexo certo: eu subo, eu valido.

Publicado em

Leitura 1 min

No território de Saint Germain Boucles de Seine, como em toda a Île-de-France, validar sua passagem de transporte é um gesto simples e essencial. E se, a cada escalada, você começasse sua jornada com total tranquilidade?

Validar sua passagem, um gesto simples e obrigatório nos ônibus.

Viajar significa validar mesmo que você seja assinante!

Antes de aproveitar a última Palma de Ouro, você pega um ingresso, mesmo que seja portador de ingresso de temporada.

No ônibus,é a mesma coisa: validação é essencial para viajar em boa situação, mesmo com um ingresso de temporada.

Então, cada vez que escalo, adoto o reflexo de validação e evito uma multa de €35.

Validar significa garantir um lugar para todos!

Antes de entrar na cantina, pegamos um ingresso para garantir que vamos saborear o melhor steak frites.

Nas suas linhas, é a mesma coisa: validar em cada embarque significa permitir que a Île-de-France Mobilités saiba o número de passageiros e ajuste a oferta de transporte às necessidades.

Então, a cada escalada, adoto o reflexo de validação e contribuo para a melhoria das minhas próximas viagens.

No transporte público, toda validação conta.

Esse pequeno gesto diário tem um impacto concreto para você e para todos os passageiros, permitindo que você:

  • Garanta suas viagens e viaje com tranquilidade.
  • Ajudando a melhorar a mobilidade do futuro.

Um bip é tudo o que basta para começar sua viagem. Eu subo, eu valido!

Para encontrar todas as notícias do seu território, acesse nossa conta X: @StGermain_IDFM