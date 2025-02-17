Paradas inalteradas, horários adaptados
A rota e as paradas do seu ônibus na linha 262 são mantidas. Os horários e frequências são adaptados, com uma amplitude ligeiramente aumentada durante a semana e nos fins de semana.
Novo procedimento para tickets SMS
Para comprar seus ingressos por SMS, agora você deve enviar o ARGBDS para o 93100.
Novos contatos
Para acessar todas as informações práticas sobre seu território em Argenteuil Boucles de Seine, você está no endereço certo! Vá até o topo desta página para baixar seu horário, entrar em contato conosco ou para saber sobre a situação do trânsito.
Para acompanhar as notícias da sua linha de ônibus na rede social X, basta adicionar a conta @ARGBDS_IDFM às suas favoritas.
E se tiver alguma dúvida, ligue para a linha dedicada 0800 10 20 20 (serviço e ligação gratuita).