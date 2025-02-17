Novos contatos para a linha 262

A partir de 3 de março, a linha de ônibus 262 GARE DE MAISONS-LAFFITTE <> PONT DE BEZONS está mudando de interlocutor. As paradas permanecem as mesmas, apenas os horários são adaptados.

Paradas inalteradas, horários adaptados

A rota e as paradas do seu ônibus na linha 262 são mantidas. Os horários e frequências são adaptados, com uma amplitude ligeiramente aumentada durante a semana e nos fins de semana.

Veja o novo cronograma

Novo procedimento para tickets SMS

Para comprar seus ingressos por SMS, agora você deve enviar o ARGBDS para o 93100.

Novos contatos

Para acessar todas as informações práticas sobre seu território em Argenteuil Boucles de Seine, você está no endereço certo! Vá até o topo desta página para baixar seu horário, entrar em contato conosco ou para saber sobre a situação do trânsito.

Para acompanhar as notícias da sua linha de ônibus na rede social X, basta adicionar a conta @ARGBDS_IDFM às suas favoritas.

E se tiver alguma dúvida, ligue para a linha dedicada 0800 10 20 20 (serviço e ligação gratuita).

