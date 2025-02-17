Para acessar todas as informações práticas sobre seu território em Argenteuil Boucles de Seine, você está no endereço certo! Vá até o topo desta página para baixar seu horário, entrar em contato conosco ou para saber sobre a situação do trânsito.

Para acompanhar as notícias da sua linha de ônibus na rede social X, basta adicionar a conta @ARGBDS_IDFM às suas favoritas.

E se tiver alguma dúvida, ligue para a linha dedicada 0800 10 20 20 (serviço e ligação gratuita).