Com a renumeração das linhas, descubra o novo código SMS Ticket no território de Roissy Est a partir de 22 de abril de 2024!

Publicado em

Leitura 1 min

A bordo, você não precisa de troco, pode comprar uma passagem de ônibus com uma simples SMS!

A renumeração das linhas no território de Roissy Est é acompanhada por um novo código SMS, com um código por linha!

Como funciona?

  1. Envie o código BUS + número da linha para 93100 por SMS, por exemplo, BUS2116, 2118...
  2. Receba seu Ingresso SMS
  3. Viaje na sua linha

Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na linha de ônibus utilizada.  Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site:
Ile-de-France Mobilités > seção de preços.