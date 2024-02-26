Como funciona?

Envie o código BUS + número da linha para 93100 por SMS, por exemplo, BUS2116, 2118... Receba seu Ingresso SMS Viaje na sua linha

Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na linha de ônibus utilizada. Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site:

Ile-de-France Mobilités > seção de preços.