Conserte sua bicicleta gratuitamente na rodoviária de Magny-en-Vexin no dia 28 de maio, das 14h às 18h
Por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta 2024 , na segunda-feira, 3 de junho, a Île-de-France Mobilités deseja promover e apoiar você no uso deste meio de transporte suave! Assim, na região de Vexin, a Île-de-France Mobilités organiza estandes de conserto de bicicletas em estações de trem.
Encontre-nos na estação de Magny-en-Vexin na terça-feira, 28 de maio, das 14h às 18h.
Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste.
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (anteriormente Twitter): @Vexin_IDFM