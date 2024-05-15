Conserte sua bicicleta gratuitamente na estação Aulnay-sous-Bois na segunda-feira, 3 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta 2024 , na segunda-feira, 3 de junho, a Île-de-France Mobilités deseja promover e apoiar você no uso deste meio de transporte suave! Por exemplo, na região de Terres d'Envol, a Île-de-France Mobilités organiza estações de conserto de bicicletas nas estações.
Conheça nossas equipes na estação Aulnay-sous-Bois na segunda-feira, 3 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes e as peças necessárias podem ser fornecidas para você!
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (anteriormente Twitter): @Envol_IDFM