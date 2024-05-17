Por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta 2024 , na segunda-feira, 3 de junho, a Île-de-France Mobilités deseja promover e apoiar você no uso deste meio de transporte suave! Assim, na região de Cœur d'Essonne, a Île-de-France Mobilités organiza estações de reparo de bicicletas nas estações.