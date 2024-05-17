Conserte sua bicicleta gratuitamente na estação Juvisy-sur-Orge, estacionamento para bicicletas do lado da Prefeitura no dia 3 de junho, das 15h às 18h30.
Por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta 2024 , na segunda-feira, 3 de junho, a Île-de-France Mobilités deseja promover e apoiar você no uso deste meio de transporte suave! Assim, na região de Cœur d'Essonne, a Île-de-France Mobilités organiza estações de reparo de bicicletas nas estações.
Encontre nossas equipes na estação Juvisy-sur-Orge, no bike park do lado da Prefeitura, na segunda-feira, 3 de junho, das 15h às 18h30.
Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes, como manutenção e peças de desgaste.
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @CoeurEs_IDFM