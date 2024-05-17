Conserte sua bicicleta gratuitamente na estação Enghien-les-Bains na sexta-feira, 7 de junho, das 16h às 19h
Por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta 2024 , na sexta-feira, 7 de junho, a Île-de-France Mobilités gostaria de promover e apoiar você no uso desse meio de transporte macio! Assim, no território do Vallée de Montmorency, a Île-de-France Mobilités está organizando um posto de reparo de bicicletas na estação.
Encontre nossas equipes na estação Enghien-les-Bains na sexta-feira, 7 de junho, das 16h às 19h.
Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes e as peças necessárias podem ser fornecidas para você!
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM