Por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta 2024 , na sexta-feira, 7 de junho, a Île-de-France Mobilités gostaria de promover e apoiar você no uso desse meio de transporte macio! Assim, no território do Vallée de Montmorency, a Île-de-France Mobilités está organizando um posto de reparo de bicicletas na estação.