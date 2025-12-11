Notícias semelhantes

Duas vagas de estacionamento para bicicletas em breve serão encontradas no seu território de Cœur d'Essonne, nas estações Égly e Breuillet - Bruyères-le-Châtel, com vagas livres de acesso gratuito e sem assinatura, além de espaços fechados e seguros acessíveis por assinatura.

Aviso para ciclistas do dia a dia ou ocasionais: a partir de 2 de fevereiro de 2026, você encontrará vagas para bicicletas que podem chegar facilmente ao seu ônibus ou estação.

Armários acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana:

Estação Egly: 10 espaços seguros e 10 espaços de acesso livre

Estação Breuillet - Bruyères-le-Châtel: 20 vagas seguras e 10 vagas de acesso livre

Como funciona?

Assine uma assinatura diária, mensal ou anual e acesse o estacionamento para bicicletas com seu Navigo ou Navigo Easy.

Portadores de uma assinatura anual Navigo, imagineR da escola/estudante são gratuitos.