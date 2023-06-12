Notícias semelhantes

Encontre as últimas notícias em suas linhas na região do Marne e Sena na sua página local de notícias no site da Île-de-France Mobilités
A partir de 1º de agosto, seus contatos mudam, mas suas linhas permanecem!
Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr
E na conta do território no Twitter @MarneSeine_IDFM (@ReseauBusSTRAV até 31 de julho).
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.
Aqui explicamos tudo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus
Lista de municípios atendidos: Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Crosnes, Yerres, Brunoy, Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Noiseau, La Queue-en-Brie, Pontault-Combault, Ormesson-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Chennevières-sur-Marne, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Servon, Mandres-les-Roses, Férolles-Attilly e Périgny.