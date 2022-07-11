Bem-vindos ao novo território "Essonne Sud Ouest"

  -  

Encontre todas as informações essenciais sobre o território Essonne South West.

O novo território Essonne Sudoeste é composto por 64 municípios e inclui 3 áreas residenciais:

  1. O setor de Étampois
  2. O setor de Dourdanais
  3. O setor entre Juine e Renarde, ao redor de Étréchy e Lardy.

Este território tem:

  • 46 linhas regulares, incluindo 3 linhas expressas que oferecem serviços intra e intermunicipais e permitem o acesso às estações C do RER na região e a muitos locais de interesse (locais de estudo, estabelecimentos de saúde, instalações de lazer e esportes, áreas de emprego).
  • 3 serviços de transporte sob demanda, novos serviços introduzidos em 1º de agosto de 2022, um em cada um dos setores mencionados acima
  • 1 serviço de ônibus noturno a partir da estação Étampes.

 

Três linhas expressas

O setor de Étampois

O setor de Dourdanais

A área entre Juine e Renarde, ao redor de Étréchy e Lardy

Todas as informações sobre suas linhas de ônibus Essonne Sud Ouest

Para as linhas regulares, encontre todas as informações no portal Île-de-France Mobilités e na conta do Twitter: @EssonneSO_IDFM

Para serviços de T&D, encontre todas as informações e reserve sua viagem em: tad.idfmobilites.fr