O novo território Essonne Sudoeste é composto por 64 municípios e inclui 3 áreas residenciais:
- O setor de Étampois
- O setor de Dourdanais
- O setor entre Juine e Renarde, ao redor de Étréchy e Lardy.
Este território tem:
- 46 linhas regulares, incluindo 3 linhas expressas que oferecem serviços intra e intermunicipais e permitem o acesso às estações C do RER na região e a muitos locais de interesse (locais de estudo, estabelecimentos de saúde, instalações de lazer e esportes, áreas de emprego).
- 3 serviços de transporte sob demanda, novos serviços introduzidos em 1º de agosto de 2022, um em cada um dos setores mencionados acima
- 1 serviço de ônibus noturno a partir da estação Étampes.
Três linhas expressas
Essonne South West – índices das 3 linhas expressas
- 91-02 : DOURDAN (SNCF) - Parc COURTABOEUF - ORSAY LE GUICHET (RER)
- 91-03 : DOURDAN - LONGVILLIERS - BRIIS-SOUS-FORGES - MASSY
- 91-07 : ÉTAMPES (RER) - LA FORET-LE-ROI - LES GRANGES-LE-ROI - DOURDAN (RER)
O setor de Étampois
Essonne Sudoeste – índices das linhas do setor Étampois
- 1 : Bois Bourdon - Hospital
- 2 : Croix de Vernailles - Salle des Fêtes
- 3 : Étampes Saint-Martin - Étampes Saint-Pierre
- 5 : Hospital - St Pierre - Hospital
- 6 : Hospital - Saint Martin - Hospital
- 316 : Méréville Montreau - Étampes HLP Bas
- 317 : Estouches - Selos HLM Bas
- 318 : Estouches Estouches - Etampes HLM Bas
- 319 : Étampes gare - Cerny Lycée
- 330 : Angerville - Étampes - Arpajon
- 331 : Étampes - La Ferté Alais - Arpajon
- 306-04 : Mérobert - St-Escobille - Dourdan
- 306-12 : Monnerville (agência dos correios) - Dourdan (hipódromo)
- 332 : Étampes - Méreville
- 68-13A : Villeconin - Dourdan
- 68-13B : Sermaise - Dourdan
- 913-17A: Mauchamps - Collège de Guinette
- 913-17B : Chauffour lés Etréchy - Collège de Guinette
- 913-17C : Brières-les-Scellés - Etampes
- 913-07 : St-Escobille - Boutervilliers - Étampes
- 913-08 : Étampes – Morigny - Champigny
- 913-10 : Mérobert – Chalo - St-Mars - Étampes
- 913-50 : Étréchy – Étampes
- Selos TàD
- Serviço Noturno de Étampes
O setor de Dourdanais
Essonne Sudoeste – índice de linha setor Dourdanais
- 22 : Dourdan – Paray-Douaville
- 41: Estação Dourdan > estação Dourdan via Boulevard des Alliés
- 42 : Estação Dourdan > Gare via Hôpital
- 43S: Piscina - Hipódromo
- 44S: Avenue de Paris - Hipódromo
- 45S: Cortina de La Perelle - Hipódromo
- 61 : Estação Dourdan - Dourdan
- 62 : Centro Angervilliers - Dourdan-la-Forêt
- 63 : Monumento Limours - Dourdan-la-Forêt
- TàD Dourdan
A área entre Juine e Renarde, ao redor de Étréchy e Lardy
Essonne Sudoeste – Índices de linha setorial entre Juine e Renarde, ao redor de Étréchy e Lardy
- 104 : Lardy - La Norville
- 320 : Lardy Collège Tillon - Janville-sur-Juine Gillevoisin
- 321 : Lardy Collège Tillon - Lardy 20 rue Panserot
- 322 : Lardy Gare de Bouray - Etampes HLM Bas
- 323 : Lardy Gare de Bouray - Etréchy Gare d'Étréchy
- 324 : Estação Auvers Saint Georges Moulin - La Ferté Alais
- 325 : La Ferté Alais Ecole Vieilles Vignes - Cerny Lycée
- 10-01 : Lardy Gare de Bouray - Lardy Gare de Bouray
- 69-09 : Étréchy - Étréchy
- 68-14 : Torfou - Étréchy
- 68-16: Étréchy – Étréchy
- TàD Étréchy / Lardy
