Notícias semelhantes

A partir de 1º de janeiro de 2023, a empresa Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines, subsidiária do Grupo Lacroix & Savac, opera as linhas do território "Saint-Quentin-en-Yvelines" em nome da Île-de-France Mobilités.
Este território, composto por 12 municípios, atende 24 municípios e 7 estações com 51 linhas:
6 linhas fortes estruturam o território, as mais frequentadas
Linhas fortes: 8, 414, 415, 417, 418 e 465
- 8 : Estação Rodoviária Les Clayes-sous-Bois <=> Plaisir-Grignon Gare </=>
- 414: <=> Trappes-Gare Montigny – Saint-Exupéry</=>
- 415: Le Mesnil – Place du <=> Mesnil Bois d'Arcy – Méliès – Croix Bonnet</=>
- 417 : Trappes – <=> Gare La Verrière – Gare</=>
- 418: Trappes – <=> Gare Plaisir – Z.I. Os Gâtines</=>
- 465 : Montigny - Saint-Quentin Gare <=> Guyancourt – Villaroy</=>
17 linhas principais complementando as linhas fortes
Linhas principais: 9, 10, 44, 45, 401, 419, 420, 422, 423, 424, 439, 461, 463, 464, 467 e 468
- 9 : Plaisir Marché <=> Plataforma 9 da Estação Plaisir-Grigon</=>
- 10 : Estação Plaisir-Grignon Plataforma 2 <=> Estação Rodoviária P. Delouvrier</=>
- 44 : Plaisir – <=> Grignon Versalhes Chantiers</=>
- 45 : Villepreux <=> Chavenay</=>
- 401 : Canteiro de obras da estação Versailles – <=> Maurepas Village</=>
- 419 : Montigny-le-Bretonneux – Instituto Franco-Japonês <=> Magny-les-Hameaux – Mérantais</=>
- 420 : Estação La <=> Verrière Trappes Pissaloup</=>
- 422: Estação La <=> Verrière Elancourt Les Côtes</=>
- 423 : La Verrière Gare <=> La Verrière Gare</=>
- 424 : La Verrière Gare <=> La Verrière Gare</=>
- 439: Chantiers de Versalhes <=> Gare Voisins – Chamfleury</=>
- 461 : Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Magny-Mérantais</=>
- 463 : Montigny – Saint-Quentin <=> Gare Elancourt – De Lattre de Tassigny</=>
- 464 : Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Gare</=>
- 467 : Montigny – Saint Quentin Gare <=> Guyancourt – Villaroy</=>
- 468 : Montigny – <=> Saint-Quentin Estação Guyancourt – E. Viollet-le-Duc</=>
4 linhas locais que finamente se conectam ao território
Linhas locais: 402, 430, 431 e 459
- 402 : Trappes-Gare <=> La Verrière - Estação</=>
- 430 : Trappes <=> Gare Trappes Gare (circuito urbano)</=>
- 431 : <=> Trappes Hennequin Trappes Hennequin</=>
- 459 : O telhado de vidro da <=> estação Elancourt França Miniatura</=>
7 linhas pontuais, dedicadas a áreas de trabalho e transporte de moradores para grandes áreas de trabalho
Linhas de pontos: 6, 20, 50, 440, 441, 444, 460, 466
- 6 : Estação Plaisir-Grignon Plataforma 4 <=> Trappes Pissaloup</=>
- 20 : Estação Rodoviária Les Clayes-Sous-Bois <=> Noisy-Le-Roi Gare</=>
- 50 : Plaisir-Grignon Gare Quai 3 <=> Montigny-le-Bretonneux Gare routière des Prés</=>
- 440 : Montigny – Lycée Descartes <=> Versailles Chantiers Gare</=>
- 441 : Maurepas Grand'Mare <=> Guyancourt Trou Berger / Guyancourt 60 Arpents - Technocentre</=>
- 444 : Montigny St-Quentin Gare <=> Magny-les-Hameaux Le Buisson</=>
- 460: <=> Guyancourt Odyssey technocentre Montigny Saint-Quentin-Gare</=>
- 466 : Montigny St-Quentin <=> Estação Guyancourt – 60 arpents - Technocentre</=>
17 linhas escolares dedicadas a transportar alunos para escolas da região
Linhas escolares: 42, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, AQ, BL, CSP, JV e TG
- 42 : Les Clayes-sous-Bois <=> Villepreux</=>
- 448 : Le Mesnil-St-Denis Place du Mesnil <=> Montigny Les Bretonneux Collège St-François d'Assise</=>
- 449 : Elancourt France Miniature ó<=> BUC-Lycée Franco-Allemand</=>
- 450 : Montigny-le-Bretonneux Collège St-François d'Assise <=> Maurepas Grand'Mare</=>
- 451 : Voisins-le-Bretonneux Collège Hélène Boucher <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Gare</=>
- 452 : Voisins-le-Bretonneux La Bretonnière <=> Voisins-le-Bretonneux Collège Champollion</=>
- 453 : Guyancourt E. Viollet-le-Duc <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Gare</=>
- 454 : Montigny-le-Bretonneux Collège St-François d'Assise <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Gare</=>
- 455 : Guyancourt Bouviers <=> Montigny-le-Bretonneux Collège St-François d'Assise</=>
- 456 : Voisins-le-Bretonneux Collège Champollion <=> Buc Lycée Franco-Allemand</=>
- 457 : Chateaufort Place / Magny-les-Hameaux Z.A du Bois des <=> Roches Montigny-le-Bretonneux Collège St-François d'Assise</=>
- 458 : Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Gare <=> Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin-Gare</=>
- AQ: Collège Apollinaire <=> Léon Blun</=>
- BL: Collège Apollinaire <=> Lamartine</=>
- CSP: La <=> Chaîne Collège La Clef Saint Pierre</=>
- JV: Lycée Jean <=> Vilar Mare aux Saules</=>
- TG : Rond-Point de <=> Grignon Collège Apollinaire</=>